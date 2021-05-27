撰文： 豆Jen 最後更新日期： 2021-05-27 16:39

結婚後兩夫婦要一起跨過不少難關，其中「婆媳關係」是不少女生擔心的問題，如果有一個好奶奶絕對是婚姻的加分位。日本網站論壇上曾經瘋傳一段「懷孕妻子報復出軌丈夫」真實故事，精彩絕倫的情節猶如日劇，其中最令網民關注不是妻子復仇的手法，而是最後男方的媽媽竟然霸氣登場，讓結局神展開！最近有節目翻拍重現這段熱話，看完的人都拍手叫好：「真是絕世好奶奶呀！」

最近日本綜藝節目《ワールド極限ミステリー》翻拍了網上曾經瘋傳一段真人真事熱話，一位懷胎8個月的35歲準媽媽因為圍巾上一條長頭髮而懷疑丈夫出軌，可是礙於丈夫出身於經營房地產生意的富裕家族，加上「愛面子」的奶奶非常嚴厲，所以一直默不作聲。幾經辛苦，她終於取得丈夫與秘書的出軌證據，本來想執行一個狠毒的復仇計劃，誰知奶奶突然做了一個驚人的舉動，殺她一個措手而不及，結局反高潮！

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如果有朝一日你發現自己的女友跟最親密的好友出軌偷食，你會怎樣做？日本有位20歲少年慘被女友戴綠帽，出軌對象竟然是一直視為「兄弟」的好朋友！綠到頭頂發光的少年遭朋友背叛還未算最慘，「好兄弟」居然還帶著他的女友上電視節目分享偷食過程，節目組邀請少年在鏡頭背後偷聽，最後當面對質給這對情侶一個「大驚喜」，本來以為會變超尷尬的修羅場，結果居然令人大吃一驚，網民神回應：「這樣的朋友可遇不可求！」

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同場加映：日本29歲美女自稱魔法學徒、月薪3粒草莓 童話式生活藏心酸故事

每個人都有一顆童心，相信很多女生都曾在小時候幻想成為魔法美少女，居住在粉紅色的童話世界中，不過長大後仍然有這種想法的人寥寥可數，因為會被認為「幼稚低能」，甚至被人當做異類。日本有一位堅持做自己的29歲「魔法少女」，雖然已經奔三但依然無懼世俗的眼光活在自己的童話世界中，將房子稱做「城堡」、金錢用「草莓」做單位，更聲稱從魔法學校畢業！

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