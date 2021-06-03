撰文： 豆Jen 最後更新日期： 2021-06-03 16:31

日本的「啃老族」問題非常嚴重，全國有超過100萬人接受教育及完成學業後，即使擁有正常工作能力卻不願意就業，選擇終日待在家中靠父母供養，當中更有近6成「啃老族」的年齡介乎於40－64歲，就像寄生蟲一樣依附在年紀老邁的雙親身上，這個社會問題隨著人口老化而日趨嚴峻，政府也束手無策。

幾年前，日本發生過一單引起社會轟動及響起對「啃老族」問題警號的新聞，居住在神奈川縣的56歲「啃老族」牧岡伸一因為雙親離世後失去日常生活的依靠，即使政府職員上門拜訪提出支援也被拒絕，最後被發現因為營養不良於家中孤獨地離世。

出來應門的男性叫牧岡伸一，他成為「啃老族」已經超過30年

「啃老族」又被稱為「8050問題」，意思是80多歲的老人仍然要照顧步入中年50歲的子女，日本NHK電視台特備節目為了深入探討這個議題，找來事件死者的哥哥，從「啃老族」親人的角度出發，重新了解這群躲在黑暗角落的人的內心世界。到底這班人為什麼會不願意工作？死者哥哥最近在整理遺物時，發現了弟弟和爸爸的筆記簿及日記，從字裡行間看見死者如何由勤力上進的青少年變成失去生存意志的空殼，記錄著一步一步邁向死亡的過程。

死者曾經是一位孝順父母、勤力工作的好青年

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日本疫情持續，不少人在這段時間因為公司結業、裁減人手等原因失去工作，每天都為維持生計和賺錢養活自己而絞盡腦汁。最近日本有位自稱過著「0円生活」的無業遊民在網上爆紅，他沒有工作、也沒有被金主包養，卻能過著「衣、食、住」都不用自己出錢的超輕鬆生活，度縮程度令人傻眼！他上節目分享「0円生活」的日常，原來全靠7部電話和臉皮厚，他更開設了Twitter分享慳錢貼士，網民留言說：「你只是比『啃老族』好一點而已！」

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同場加映：日本29歲美女自稱魔法學徒、月薪3粒草莓 童話式生活藏心酸故事

每個人都有一顆童心，相信很多女生都曾在小時候幻想成為魔法美少女，居住在粉紅色的童話世界中，不過長大後仍然有這種想法的人寥寥可數，因為會被認為「幼稚低能」，甚至被人當做異類。日本有一位堅持做自己的29歲「魔法少女」，雖然已經奔三但依然無懼世俗的眼光活在自己的童話世界中，將房子稱做「城堡」、金錢用「草莓」做單位，更聲稱從魔法學校畢業！

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