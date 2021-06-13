撰文： 豆Jen 最後更新日期： 2021-06-13 07:00

人類和電影都有一個共通點，就是「最怕改壞名」，好的標題和名字不但能夠吸引觀眾入場觀看，更能達到最有效率的宣傳效果；反之亦然，一個改得差的電影譯名可能會直接影響票房！最近，電影《空中謎航（Horizon Line）》在日本公開上映日期，但在片商翻譯後卻引起網民熱議，原來日文版片名居然變成《我跟前男友搭輕型飛機卻發現機師死了》，海報推出後立即被各方吐槽譯名「太垃圾」、「完全是將故事寫在標題上」。

你能想像這是同一套電影的海報嗎？

其實同類事件並非第一次發生，日本過去曾出現過很多「改壞譯名」的電影，《Opener開罐》整合日本網民公認改得最差的電影譯名，除了超長無厘頭標題之外，還有與原本名字意思完全相反的戲名，例如《引力邊緣（Gravity）》變成《Zero Gravity》！你們猜猜人氣韓國電影《屍殺列車》的日文名是什麼？

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同場加映：日本的疫情持續，作為追星族要捱過這段不能看con（演唱會）、不能見偶像的日子，確實是痛苦萬分。最近有網民發起「Johnny's超老土垃圾周邊大賽」，一起回顧歷年來Johnny's偶像出品的奇葩設計演唱會精品，包括嵐（Arashi）、SMAP、KinKi Kids等組合各種謎之形狀的手燈、老土到連淘寶也找不到、媽媽也不敢用的手袋等，各團迷妹們雖然口裡說不，身體卻很誠實，一邊嫌棄一邊打開錢包，因為「只要人好看，我全都要！」

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同場加映：日56歲「啃老族」因雙親離世而餓死 弟整理遺物驚揭絕望死亡過程

日本的「啃老族」問題非常嚴重，全國有超過100萬人接受教育及完成學業後，即使擁有正常工作能力卻不願意就業，選擇終日待在家中靠父母供養，當中更有近6成「啃老族」的年齡介乎於40－64歲，就像寄生蟲一樣依附在年紀老邁的雙親身上，這個社會問題隨著人口老化而日趨嚴峻，政府也束手無策。

幾年前，日本發生過一單引起社會轟動及響起對「啃老族」問題警號的新聞，居住在神奈川縣的56歲「啃老族」牧岡伸一因為雙親離世後失去日常生活的依靠，即使政府職員上門拜訪提出支援也被拒絕，最後被發現因為營養不良於家中孤獨地離世。

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