撰文： 芝芝妹妹 最後更新日期： 2021-06-12 06:29

大家有看過以下一張Meme圖嗎？「知道永遠快樂的秘訣嗎？就是不要和笨蛋爭論。」想快速KO與笨蛋的無營養對話？網民熱數10句「無敵」句子，讓你了解語言藝術真義，逢嗌交必勝！

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日常生活中，總會遇上你不想社交，卻又由被逼不得不社交的場合。想敷衍同事？還是想秒速KO無謂的對話？袋定10句嗌交必勝無賴金句，讓你節省人生大量時間。（不負責聲明：以下10句萬「能Key」可能會讓你戰無不勝，終結無營養對話，又或者有可能以後都展開唔到對話，直接End Game。）

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壓力成因多不勝數，大至重要事件，小至一句簡單說話，都可以成為壓力來源！近日便有網民就「令人壓力大增的一句話」展開討論，發現日常生活中來自上司同事、朋友，甚至是另一半的簡單一句話，原來都能如此「有份量」，令人秒感壓逼。以下18句說話，不少網民都表示身同感受，你又有否經歷過？

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同場加映：17個超爆笑明星姓名諧音食字

「經一事」下一句，你究竟會先想起「長一智」還是「蔡一智」？「玉樹臨風」還是「玉樹林峰」？用明星藝人名字玩食字，雖然無聊，卻也令人會心微笑，忍不住讚嘆創作人的創意。以下17個明星名的諧音食字字句，你又聽過多少句？

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