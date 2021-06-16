撰文： 豆Jen 最後更新日期： 2021-06-16 17:04

最近有部以日本成人影片（AV）產業的漫畫在網上爆紅，一位叫蛙野エレファンテ的AV男優將自己的親身經歷畫成漫畫《AV男優はじめました（我開始做AV男優了）》，這位身份成謎的作者前日亮相電視節目，親自分享入行經歷、「中伏」汁男初體驗等內幕消息，原來他竟然是位全職上班族，白天就像普通人一樣上班、晚上放工便直接到片場拍AV，有時甚至要請假拍片！

日本漫畫《AV男優はじめました（我開始做AV男優了）》的作者將自己畫成一隻青蛙男，用可愛畫風將入行AV業界的過程和內幕呈現出來，結果大受歡迎，除了通常國內漫畫網的人氣排行第一名，更被出版成實體書，不少粉絲都希望將作品拍成電視劇！

這部作品的作者兼AV男優蛙野エレファンテ的真正身份一直受外界關注，他近日竟然親自亮相日本東京電視台節目《じっくり聞いタロウ》，分享入行前的經歷和趣事，原來他是一位全職「社畜」，AV男優只是兼職工作，至今已經拍攝超過250部作品，他表示入行多年最深刻是出道初體驗做「汁男」，本來以為是輕鬆的體驗，最後卻與他想像中有很大出入！他還爆料AV男優的薪金、不為人知的拍攝經過，讓人大開眼界！

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漫畫名叫《我開始做AV男優了》，作者是一位名叫「蛙野」的漫畫家，作品由2020年6月開始連載，本來默默無聞，直到網上開始流傳作者是一位AV業界人士，加上作品中充滿片場的小秘聞，以及只有行內人才有機會接觸的細節，令網民開始猜測作者的真正身份。台灣AV達人一劍浣春秋，似乎有獨家渠道收到風，更順口爆出其他男傻不為人知的秘密。

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同場加映：日56歲「啃老族」因雙親離世而餓死 弟整理遺物驚揭絕望死亡過程

日本的「啃老族」問題非常嚴重，全國有超過100萬人接受教育及完成學業後，即使擁有正常工作能力卻不願意就業，選擇終日待在家中靠父母供養，當中更有近6成「啃老族」的年齡介乎於40－64歲，就像寄生蟲一樣依附在年紀老邁的雙親身上，這個社會問題隨著人口老化而日趨嚴峻，政府也束手無策。

幾年前，日本發生過一單引起社會轟動及響起對「啃老族」問題警號的新聞，居住在神奈川縣的56歲「啃老族」牧岡伸一因為雙親離世後失去日常生活的依靠，即使政府職員上門拜訪提出支援也被拒絕，最後被發現因為營養不良於家中孤獨地離世。

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