撰文： 齋啡妹妹 最後更新日期： 2021-06-17 16:50

近年運動風興起，不少女生喜歡穿上瑜伽褲作日常穿搭，貪其有彈性、方便舒服外，各個款式亦容易配搭衣服，休閒中不失性格。近日4個品牌lululemon、6ixty8ight、Nike及UNIQLO均有推出瑜伽衫褲優惠，折扣最多達4折，最平$100有找便能入手瑜伽褲，不論新手初嘗還是多買幾條方便更換一樣適合！

近年運動風興起，不少女生喜歡穿上瑜伽褲作日常穿搭！（6ixty8ight、lululemon）

lululemon｜罕有減價兼免運費

被俗為「瑜伽界Chanel」的lululemon是瑜伽褲的熱門品牌，定價雖然較高但依然受到熱捧。近日罕有推出減價，各式長短緊身褲、運動胸圍及上衣減價，大多款式約有77折優惠，瑜伽緊身褲大多減至$680，亞洲人特別適合的「Asia Fit」系列亦有減價。減價優惠以外，現今官網亦有香港地區免運費優惠，就算只買價值$60的襪子亦能免運費！

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6ixty8ight｜褲款減得最多！

6ixty8ight即日起於官網推出驚喜優惠，胸圍、內褲及家居服以外，亦有多款運動服飾如運動緊身褲、短褲及運動內衣減價發售，折扣最高達4折！運動緊身褲減價幅度頗大，減價後大多$50至$60便能入手，運動新手必買！優惠未有標明完結日期，全場買滿$199免郵費，否則需付$35運費。

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Nike｜折上折優惠

Nike有不少長期減價產品，當中包括各式運動衫褲如瑜伽適用的緊身褲及Sport Bra，減價幅度視乎款式而定，平均約有8折或以上折扣。運費方面，只要成為官方網上商店NIKE.COM 會員即免運費，登記費用全免，成為會員當然較划算！

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UNIQLO｜減價&網店獨有PayMe優惠

性價比一向不錯的UNIQLO亦有瑜伽運動服飾減價，當中有運動胸圍、亦有以其招牌物料AIRism製造的緊身褲，減價後只需$99。與此同時，官方網店將引入全新電子支付方式PayMe，由6月18日至7月18日，只需在網店付款時選用PayMe結算，並輸入優惠碼「UNIQLOPAYME10」，即享購物滿$100減$10優惠！運費方面，選門店自提可免運費，若選擇送上門或順豐自提點，則需買滿$250或支付$30運費。

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※ 以上資料只供參考，一切以官方公布為準

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「經一事」下一句，你究竟會先想起「長一智」還是「蔡一智」？「玉樹臨風」還是「玉樹林峰」？用明星藝人名字玩食字，雖然無聊，卻也令人會心微笑，忍不住讚嘆創作人的創意。以下17個明星名的諧音食字字句，你又聽過多少句？

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同場加映：MIRROR《BOSS》獲好評 網民評7首歌挑機經典

MIRROR開完演唱會後人氣繼續強勁，先有ViuTV節目《調教你MIRROR》播出，後有於日前（9日）新推出的單曲《BOSS》，嶄新曲風加上搞鬼MV故事內容獲得不少好評，推出不足一天已獲近30萬瀏覽量！



隨着爆紅，他們先前推出的歌曲亦更為人所知，隨時不是粉絲亦聽過一句「So I say I love you……」！近日就有鏡粉提出MIRROR推出過的歌曲隨時能取代不少經典歌的地位，一起來看看以下7首候選挑戰歌曲！

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