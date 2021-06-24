撰文： 豆Jen 最後更新日期： 2021-06-24 15:38

最近偶像Mirror和Error讓香港掀起一股本地追星潮，粉絲年齡層由小學生到媽媽、婆婆級長輩都有，這項活動不再是年輕人的專利！「追星」是短暫而快樂的回憶，相信大家都會隨著時間不斷「變心」，又有多少人能做到在青春歲月裡長久地追隨同一位偶像？日本80年人氣偶像松本伊代身邊就有位超級粉絲，這位大叔在39年來無間斷出席應援活動，花費超過5000萬日圓支持她，甚至在患了難以醫治的重病下，選擇了放棄治療去追星......

日本節目《家ついて行ってイイですか》訪問了一位患上重病的53歲偶像宅大叔山際久，他是80年人氣偶像松本伊代的親衛隊隊長，類似是粉絲應援會會長，由入坑到現在已經過了39年，支持偶像所用的金額超過5000萬日圓（約港幣349萬）。今年56歲的松本伊代人氣大不如前，而這位忠粉大叔亦組織了家庭，卻對偶像從未變心，甚至會帶同妻子一起追星。

這位超級粉絲在去年發現患上難以根治的重病，頸椎需要鑲入10顆螺絲，不做手術的話四肢會慢慢癱瘓，最後整個人都不能動彈。醫生建議他接受手術減慢病情惡化的速度，但他竟然為了「追星」而拒絕治療......

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同場加映：曾有網民開玩笑說，香港人的平均壽命之所以會這麼長，是因為「仲有層樓未供完」。其實每個人都想有一個安樂窩，不過因為樓價太高而未能實現願望的人佔大多數，亦有些人為供樓每天拼命工作。



日本就有一對約60歲的中年夫婦，表面看似是住在價值8210萬日圓高層豪宅的「隱形富豪」，但其實是每天捱杯麵、做保安兼職補貼家用的窮苦上班族，兩人為了住在上流住宅區，寧願過超拮据的生活慳錢供樓，也不願搬去租金較便宜的地方。節目組本來以為他們是一對崇尚虛榮的男女，誰知訪問後卻發現千萬豪宅裏有個讓人心酸的故事......

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同場加映：信箱驚現10年前亡妻親筆信 女兒朗讀後單親鐵漢爸秒淚崩

一般家庭裏，媽媽通常跟孩子的關係比較好，而爸爸則是較有威嚴的存在。不過凡事也有例外，日本節目訪問到一對關係好得猶如密友的父女，細問之下發現原來女孩的媽媽早在8年前因患癌過身，單親爸爸需要肩負起妻子的責任，獨力養育孩子。最神奇的是，早前郵局突然寄來了一封來自亡妻10年前寫的親筆信，女兒在鏡頭面前讀出媽媽在患病期間寫下的說話，本來表情冷淡的爸爸也忍不住流下後悔的淚水......

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