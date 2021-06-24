撰文： 芝芝妹妹 最後更新日期： 2021-06-24 16:56

家教，即家庭教育，是家庭中的禮法，或指父母對子女的管教。近日，有網民在討論區發文指，妹妹自小被家人寵壞，對家人態度極差，日前帶男友回家，小情侶對家人相當無禮，男生無家教的行為讓人側目，網民大呼「我依家先知原來真係有啲咁無家教嘅人」！

《愛回家之開心速遞》劇照

有網民日前在《連登討論區》上發文指，妹妹自小被家人寵壞，對家人態度極差，近日帶拍拖不足一個月的男友回家，二人對家人視若無睹，男生不但招呼都不打，甚至只穿內褲在屋中四處走，讓身為姐姐的樓主非常反感，直指「依家先知原來真係有啲咁無家教嘅人」。

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有不少網民在帖文下留言指，要與家人好好溝通教好妹妹，亦有人留言指「出社會畀人鬧鑊甘，先會知衰」、「你覺得幾多句說話可以改變到佢廿年嚟積落嘅人生價值觀？通常要出大事先會改到，你只能夠祈禱件事唔會大到攞佢命」。

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