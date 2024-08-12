鬼節2024｜10個港產大學校園靈異傳說　中大牛尾湯、科大紅眼睛

【農曆7月 / 鬼節 / 盂蘭盆節 / 7月14 / 香港城市大學 / 香港浸會大學/ 嶺南大學 / 香港中文大學 / 香港理工大學 / 香港科技大學 / 香港大學 】農曆7月就是俗稱的「鬼月」，也是傳統民俗中的「鬼門開」。各位大學新鮮人對於自己所屬大學的校園鬼故事又知道多少呢？



不少大學校園鬼故都是同學們道聽塗說，都不是自己親身遇過。不過聽到師兄師姐講到「似層層」，讓是Freshman初入學的時候都真係幾驚。為了讓新入學的新鮮人們有個心理準備，小編就搜集了各大學的經典鬼故事幫大家打打底。

（TVB《十二傳說》截圖）

最經典的都莫過於香港大學的荷花池鬼故，傳說一位女學生愛上已婚男教授，兩人相約半夜十二點在本部大樓的荷花池私奔，可惜男方爽約，女生最終跳落荷花池自盡，自此女鬼冤魂不散，晚上在荷花池徘徊不斷向路過學生問時間。傳聞若午夜時分遇到女生問時間，切勿回答，否則拖你落池底陪佢！

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除了荷花池女鬼，香港大學鈕魯詩樓的6樓，有一條橋與旁邊的圖書館相連。話說某一年夏天，有一位女生因畢業試不合格而找教授「求分」，可是教授不肯更改決定，女生絕望之下，最終從鈕魯詩樓一躍而下輕生。怎料跳下時，頭顱卡在橋上打開的窗戶，結果身首異處，血濺四周。清潔工人試圖將橋上的血跡擦走但不成功，最後唯有為天橋漆上橙紅色，以遮蔽血跡。當救護員到場後在中山廣場找到她的屍身，卻找不到人頭。自此，每逢有人半夜路過中山廣場向上望時，都會看到一個女生的頭顱懸掛在橋上。

香港各大學校園都流傳不少靈異傳說，TVB劇集《十二傳說》曾以香港多個都市傳說為劇集藍本，其中更以香港大學的怪談為藍本，其實過往香港校園都有不少詭異傳說，各位大學新鮮人對於自己所屬大學的校園鬼故事又知道多少呢？

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相傳農曆7月「鬼門開」，靈體都會來到人間，坊間衍生出不少禁忌，到或有甚麼需要留意？有長輩提醒貪靚的女生們，農曆7月不要配戴過多飾物，或要取下身上的鈴噹。特別是晚上外出時，盡量不要佩戴會發出鈴噹聲響的飾物！

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