七月鬼節飲食禁忌｜燒街衣保平安　5禁忌戒香蕉魚生免猛鬼纏身！

鬼節都有飲食禁忌？每年農曆七月，為了避免身邊發生靈異事件或意外，都會遵循不少傳統禁忌，例如在農曆七月鬼節避免出夜街、拍膊頭、進行水上活動等，但原來飲食方面亦需注意！



鬼節禁忌｜燒街衣保平安 5個飲食禁忌避免「被鬼跟」

每年鬼月，不少華人都會跟隨傳統習俗「燒街衣」以保平安。根據民間風俗，燒街衣除了要預備芽菜、豆腐、燒鴨、水果、白飯和酒，亦要到紙紮店購買觀音衣、土地衣和亡魂衣各一套，讓遊魂野鬼有衣物禦寒及有食物裹腹，便不會害人。（請按下圖👇👇👇）

記者亦整合了五個坊間命理學家和玄學家分享的鬼月飲食禁忌，其中部分飲食禁忌亦在連登討論區引起網友討論，有網民則不信邪，稱「我就去食燒肉」、「即刻爆食，咁大個仔未見過鬼」，不過亦有網民指「好不安」，並會避免「BBQ」。究竟鬼月有什麼飲食禁忌？

鬼節禁忌１：食魚生

香港人鍾愛日本菜，尤其魚生，不過在農曆七月可能就要「戒口」了！因為靈界朋友嗜血，特別鍾愛血腥味道及食物，魚生的味道會特別吸引靈界朋友一起「享用」，因此大家在鬼月應避免食用帶血或未熟的食物。

此外，市民亦應在避免戶外燒烤，或者「即釣即食」，因為生猛的海鮮或者生肉均帶有血腥味道，靈界朋友亦會受氣味吸引而來。

鬼節禁忌２：食梨、食香蕉

相傳鬼月的晚上不能吃香蕉或梨，因為香蕉或梨其諧音為「招（蕉）你（梨）來」，會招惹靈界朋友到訪，不過亦有人指只要在鬼節當日避免食用便可。

在鬼月吃水果亦應避免正對鏡子進食，因為鏡子是陰氣聚集的地方，同樣容易招來靈界朋友。此外，像葡萄、荔枝、龍眼等一整串的水果亦應稍微剪開成一粒粒才食用，否則容易招惹「一大串」靈界朋友。

鬼節禁忌３：筷子插飯

筷子插進飯裡一直都是不太禮貌的行為，但此舉原來同樣會招惹靈界朋友！傳統習俗中，市民會將祭拜靈界朋友的供品插香，若把筷子插在飯上就如把香插在香爐上，靈界朋友便會以為那是要獻給他的供品，請它吃香，便會招來靈界朋友共食。

鬼節禁忌４：含冰塊

有指鬼月不可以含冰塊，因為冰塊去除部首就會變成「水鬼」。若市民居於海邊或河邊，此舉則會更容易招惹水鬼。不過喝帶冰的飲品則沒有任何問題。

鬼節禁忌５：掃街

香港人同樣愛到旺角、觀塘掃街，不過七月可能就要避免了。由於農曆七月鬼門關大開，靈界朋友都會在街上遊蕩，如果「掃街」，或者在大街上邊行邊食，會令靈界朋友以為在施贈食物，誤會是給他們吃的，會招惹靈界朋友一直跟著你討吃，此舉更有機會帶鬼入屋！