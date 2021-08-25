就快開學啦！相信不少朋友仔都會趁開學買新衫新鞋，希望新學期可以有個新開始。近日運動品牌 NIKE 及 adidas 在官網推出減價優惠，部分貨品更可獲買一送一優惠！即睇下文睇有咩減價款式！



【adidas｜官網2件指定正價或減價貨品買一送一】

抓住夏日的尾巴，adidas官網推出Summer Sales買一送一激減優惠。由即日至8月31日，每購買2件指定正價或減價貨品，即可享買1送1優惠，adidas香港官網全店免費運費（不包括其他運送增值服務）。但要留意優惠只適用於指定貨品購買件數為雙數之交易，而贈送之貨品以同等價值或較低者為準。

BLACKPINK Jennie同款運動短褲

今次優惠有大熱韓國女團BLACKPINK Jisoo同款的OZWEEGO 經典鞋及Jennie同款運動短褲，Fans千祈唔好錯過啦！Jennie同款 Adidas Originals 運動短褲，原價$599，現減至$420，更可使用「買一送一」優惠，贈送之貨品以同等價值或較低者為準。(adidas 官網)

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【NIKE｜官網折扣優惠 Back To School 之選】

就快開學，相信不少朋友仔都會趁開學買新衫新鞋，希望新學期可以有個新開始。NIKE官網經常有折扣優惠，今次NIKE亦推出Back To School 之選，多款精選產品都有減價，啱晒想買新衫開學的你。

Back To School 之選

今次優惠有NIKE AIR MAX 2X 男子運動鞋，原價$699，現減至$419。就連男裝AIR FORCE 1 都有減價，原價$849，現減至$679；女裝 SUPERREP GROOVE 原價$799，現減至$479, 驚斷碼就快啲上官網睇下啱啱啱心水啦。

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同場加映：消委會測15款女性運動內衣 $139平民品牌CP值撼贏Nike、adidas？

不少港人熱愛健身、跑步或者週末行山強身健體，不過做運動難免汗流浹背，大熱天時做戶外活動更加容易出汗，，因此不少運動人士都會選擇透氣功能佳、舒適度的運動內衣。



消委會測試市面上15款女士運動內衣（sports bra），比較運動內衣舒適度（透水氣度、排汗快乾）、耐用程度，價錢由最平的$129至最貴$480。檢測結果兩大運動名牌Nike及adidas的運動內衣的總評分成績，不及獲滿分5分的運動內衣則是西班牙品牌。

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還有餘下5款評分，究竟邊件CP值最高？點擊看全文：消委會測15款女性運動內衣 $139平民品牌CP值撼贏Nike、adidas？