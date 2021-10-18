前無綫（TVB）新聞主播柳俊江去年9月涉打妻子雷康怡（Florence）男友人被捕，其後被爆婚變，至10月柳俊江於Facebook打下文章暗示與妻子結束10年婚姻。事件已超過一年，柳俊江終於走出婚變傷痛，日前於Instagram公開與新歡的合照。不過情路崎嶇的不止柳俊江一人，不少前主播的感情經歷同樣曲折離奇，多年來不時引起觀眾的關注。有人做過小三，亦有人的另一半不時被唱偷食，究竟前主播的感情史都有多「精彩」？即睇下文！



柳俊江終於走出婚變傷痛，日前於Instagram公開與新歡的合照。（IG@ ryanlau88, 網上圖片）

柳俊江近日公開新戀情，於IG分享與長髮女子合照，並貼上拉丁文貼圖「Carpe Diem」（及時當下）。二人戀情其實有跡可尋，他上月曾分享劇集《紙房子》對白暗示再次遇上真愛、又貼上與女子做約定手勢的相片。據知該女為香港跳高運動員楊文蔚的經理人Grace，有眼利網民表示從二人生活照中相同的家居環境及用品，推斷二人或許已同居一段時間。

柳俊江以外，其實不少前主播的感情生活一樣豐富。以「女神級」主播之一的周嘉儀為例，還在職TVB時就與已婚主播許方輝被傳緋聞，其後亦被影到與全國政協林健鋒兒子林凱章拍拖，據說2018年已分手。不過自她轉戰金融界後，不但由公屋搬至豪宅，亦經常大曬名牌手袋，未知現時是否再有新對象？

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感情史精彩，各位TVB前主播在離開舊東家後的發展亦確實各有各精彩。有人變得更活躍幕前，例如「嘉倩bb」陳嘉倩近年則經常出現於ViuTV的節目，不過越多出現亦成為網民「了解」她更多的契機，例如於《學神出沒注意》中，她的駕駛技術及態度就為人垢病，更被冠上「公路炸彈」之名。而近期的《賭命夫妻》，她亦被批毫無主持能力，尤如花瓶一樣無貢獻。她的娛圈之路能否走得順利，還有待確認。

而其他主播則有人變自由工作者、有人做少奶奶，各人際遇可謂大不同。👇👇👇按圖看15個前主播現況👇👇👇

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大家又對哪一位前主播最深印象？新一代主播又有多少人還熟悉？不妨留言討論。

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香港羽毛球一哥伍家朗日前於Instagram宣布向拍拖6年半的女友Charlotte成功求婚，由於求婚當天正值最長命8號風球「獅子山」接近香港，伍家朗公布喜訊時亦笑指被颱風嚇得一額汗，計劃更因此差點被破壞，相當驚險！如此難忘的求婚又豈止伍家朗一個，其實不少名人都有著非一般的求婚經歷，一起來看看「參考」一下！

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