剛學會走路的孩子喜歡到處亂跑，稍不留神可能會走失，甚至衝出馬路，釀成意外。為了防止悲劇發生，日本有位現職電視台女主播的媽媽，讓1歲半女兒戴上「防走失牽繩」，並於社交網站分享。由於這用品與寵物散步用的狗帶很相似，女事主立即被網民批評和責罵，不過她也不甘示弱，隨即上電視反擊酸民，最後一句霸氣回應讓反對者啞口無言！



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早前日本人氣女主播高橋真麻在網站發文，分享為1歲半女兒新買的「防走失牽繩」，並談論自己的看法：「社會大眾對於牽繩的看法兩極，小孩子真的會在意想不到的時間突然衝出去，為了保護他們只能犧牲其他東西。我們家有時候會使用，不論別人怎樣說，都是為了保護生命。」

這番言論立即引起Twitter網民熱烈討論，「防走失牽繩（子供用ハーネス）」更成為了當日的熱門搜尋關鍵字。不少委員父母的網民參與討論，反對派斥責高橋真麻完全不尊重孩子，認為使用牽繩不但會傷害孩子的自尊心，更顯示人和寵物的地位相等，直言她「把女兒當成小狗般看待」。

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事件不斷發酵，高橋真麻終於在11月1日上電視回應事件，她上節目《バイキングMORE》接受傳媒訪問，被問到如何看待那些惡毒的批評，她大方又霸氣地回應酸民一句，使人不得不佩服：「有道理！」👇👇👇點擊圖片看高橋真麻的回應和網民看法👇👇👇

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高橋真麻的回應真是大快人心！其實每位使用「防走失牽繩」的家長，出發點都是為了孩子安全著想，而且最近亦有嬰孩用品公司推出款式可愛的牽繩，將背包設計成白蘿蔔形狀，頂端的葉子是繩子，如果小孩突然暴走，只要拉著繩子「拔蘿蔔」便能將他帶回身邊，再也不用擔心被人誤會「放狗」。

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天下父母心，日本一位育有3名孩子的媽媽，不幸遭遇嚴重車禍，她為了保護車上年僅1歲的女兒而被燒傷，不單毀容留下可怕傷疤、耳朵被燒掉，雙手十指更全被截去。然而，她沒有因此放棄人生，而是努力鍛鍊掌心和手腕，克服傷殘帶來的不便，嘗試煮飯、洗衣服，甚至為小女兒綁頭髮。電視台將她堅毅樂觀的故事拍下來後，吸引超過600萬人觀看，點擊看全文👈