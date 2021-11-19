相信不少人都試過擔心隔天早上會懶床，而調較超頻密式的鬧鐘吧？不過你又有沒有覺得，當鬧鐘響的次數越響越頻密的時候，其實會越睡越累？最近，韓國YouTube頻道「알고 보면」請來專家分析鬧鐘與睡眠質素的關係，發覺原來每5分鐘set一次鬧鐘的話，是會成為慢性疲勞的原因！



一名住在首爾的working mum安恩珠，每天早上除了要準備自己上班之外，亦要照顧孩子上學，非常忙碌。為了防止自己懶床，她每晚睡覺之前，都會set超多個鬧鐘喚醒自己，每5分鐘就set一個。不過，到底這樣做對我們的身體有甚麼壞處？

為了防止自己懶床，她會set超多個鬧鐘／알고보면截圖

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韓國精神健康醫學科專家申洪范解釋，人在入睡之後，疲勞物質「腺苷」就會被除去。如果睡眠時間太短的話，這種物質就會依舊殘留在體內。而另一名神經科專家韓振圭表示，人的腦部會根據當天的疲倦程度去擬定所需的睡眠時間，如果不睡到自然醒，而是持續被鬧鐘喚醒的話，腦部會向身體發放「你需要更多休息」的訊息而分泌更多腺苷，變相令身體更多累。而且，當你知道鬧鐘會持續響的話，壓力就會不自覺地形成。持續這樣下去的話，是會直接造成慢性疲勞。

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引發失眠的原因，除了上述的習慣之外，心理狀況都會直接造成影響。如果失眠的情況持續出現及越來越嚴重的話，還是建議去找醫生檢查一下！

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最近，韓國一名爸爸在論壇보배드림發文，指自己的孩子早幾天在清晨時分突然發高燒，事主的太太於是便馬上駕車送孩子去醫院。不過，在前往醫院的途中，事主的太太疑似因為太心急，不慎與其他車輛發生輕微碰撞。事主太太當時馬上下車跟被撞車主道歉及解釋，對方知道後，不但沒有責怪事主的太太，反而更送上窩心的擁抱及慰問，令事主和太太都非常感動。想知道完整的來龍去脈，請到原文閱讀。