根據天文台預測，今明兩天（12、13日）普遍晴朗，溫度將稍為提高，介乎19至25度，預料日夜溫差較大。每當遇上忽冷忽熱天氣，相信大家對於外出要怎樣穿搭總是無所適從，穿太多既怕熱又要拿着外套、穿太少又怕著涼。但原來只要把握衣物的「所屬溫度」，便能找到最適合的衣物配搭組合！一起來學習「26度穿衣法」！



穿太多既怕熱又要拿着外套、穿太少又怕著涼。忽冷忽熱天氣真係好難選衣服！(《具景伊》劇照)

所說的「26度穿衣法」源自網絡熱話，以26度為人體最適舒的溫度作為基準，只要將26度減當天天氣溫度，便是所需衣服的總溫度。例如當天平均溫度是14度，將26度減14度，所需衣服溫度則是12度。而各衣服均有各自的參考溫度，例如厚羽絨外套是9度、薄針織衫是3度、長袖T恤則是1度，當所需衣服溫度是12度時，將以上三種衣服都穿上便能達溫暖的效果。

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台灣媒體曾就以此方法的準則，穿上相關衣物並進行人體溫度測試，兩次結果分別26.7度及25.8度，可見其衣物溫度的計算方法有一定的參考價值。

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當學懂以上方法後，便能根據當天天氣溫度挑選適合的穿搭組合！不過切記此方法只是作多一個參考，始終各衣服的質料略有不同，各人承受冷暖的能力亦不一樣，最重要還是要以你個人的感受為準！

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常言道冬天胃口特別好，其實是有根據的！人類是恆溫動物，身體會跟著環境調節溫度。來到冬天，人體為了保持一定的體溫，會消耗體內更多的能量並加速新陳代謝，而這過程便會令我們飢餓感增加。不過此功能就如一招雙刃劍，會令我們飢餓的同時，亦因消耗更多能量，變相令消脂效果會比夏天時好。因此不論是避免變胖、還是想減肥，都不妨透過在冬天控制食量進行！學懂以下12招，助你保温無痛減肥！

冬其實是減肥的好時機，以下5個在秋冬燃燒脂肪的法則，有助達到輕鬆瘦身目的。相信不少人都會在冬天時喝熱茶熱水暖身，此方法除有助保暖，亦能加速新陳代謝，幫助排毒瘦身！而原來選擇喝哪一種茶，亦會影響消脂效果！

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