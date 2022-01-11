4大原因證男女真係有純友誼！「越醜越純」完全冇Feel點可能有嘢

經常聽到別人在議論關於「男女之間究竟有沒有純友誼？」而針對這種仁者見仁，智者見智的客觀話題，每個人的想法都有所不同。有些人認為同性之間都沒有純友誼了，更別說異性之間；但也有人認為又不是每個異性好友都能「通電」的~於是小編就上微博搜了搜，並總結列出了【4個網友們的不同立場和看法】，大家不妨一起來看看他們的想法是否也和你一樣吧！



1：一個打死不說，一個死不同意。

在這爭論不休的話題裏，最多人給出的答案就是：「所有追不上的都叫純友誼！」大部分網友都認為，如果把話說得更直白一些，無非就是一方有所圖但為了後路不說破，而被喜歡的一方就只管一方裝傻罷了。雖然萬事先於有人願意走前一步，可大家也都明白，一旦戳破了，一旦扯上了戀愛，那麼再好的關係也會拉遠距離，甚至不可能再回到從前。所以比起失去，寧可維繫當前的好友關係更好。

▼▼▼男女之間有沒有純友誼？▼▼▼

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2：越醜越純，互相看不上~

「越醜越純」不是為了批判別人的顏值，而是在你眼裏，對方真的不是你的菜~雖說漂亮的女生和高顏值的男生誰都愛看，但也未必是所有人都喜歡的類型啊！畢竟高矮肥瘦，各有所好嘛~更何況戀愛本就是靠感覺，少了火花，又怎麼還會有想在一起的念頭呢！

3：「純友誼」一定都是建立在雙方有成熟的心智上。

不少網友都認為，只要雙方都有足夠的成熟心智，彼此間也知道拿捏好分寸，那麼純友誼的異性關係就一定存在。因為不論是友情還是愛情，不論是同性還是異性，能長時間的相互維持這段關係，那麼對方身上必定有你欣賞的優點。可欣賞不一定喜歡，喜歡不一定就是愛情…真正的友誼不需要經常見面也無需天天噓寒問暖，更重要的是尊重對方的喜好，不必擔心對方會背叛你，並且在對方需要意見和幫助時伸出手就夠啦！

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4：為什麼要花時間精力在不可能發生進一步關係的異性身上？

老實說，網友這麼說也沒有錯，畢竟不是每個人的交友目的和視角都一樣，所以究竟雙方是不是真正的「純友誼」，還是得取決於對方是個什麼樣的人。這社會就是那麼現實！

當然，每個人對於「純友誼的關係」都有自己的想法和看法，而別人之間的關係，作為旁人的我們也都不好揣測，但在小編的角度來看，其實「真正的純友誼」是存在的。因為成年人之間的情感本來就有很多種，志趣相投、相處舒服，但這不一定就是愛情啊~就像上面所提到的，自己拿捏好分寸，就一定會省去許多不必要的流言蜚語哦！

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