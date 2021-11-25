來自瑞典的家飾品牌IKEA最近居然「撈過界」開始發展租屋事業？IKEA的日本分部推出了名為「Tiny House」的話題活動，只需以月租99日圓（約港幣7元）的價錢，便能入住位於東京新宿區的套房！這間房的面積只有3.5帖（60平方呎），甚至比香港的劏房還要細，但所有裝修和傢俬都由IKEA一手包辦，加上便宜房租實在太吸引，剛推出便引起熱論。不過租客必須符合某些要求，你會有興趣入住嗎？



日本IKEA最近推出了一個極具話題性的活動，他們於昨天（24日）為一間位於東京新宿區的住宅招募租客，房間連傢俬只需要月租99日圓（約港幣7元）。不過，這個單位的面積非常細小和狹窄，建築面積只有3.5帖（60平方呎），幸好麻雀雖小、五臟俱全，單位內有個小小的廚房、浴室和閣樓，算起來實用面積也有100平方呎！

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能夠用如此便宜的租金入住這樣的房間，實在讓人難以置信。👇👇點擊圖片帶大家睇樓，到底月租99日圓的租盤長什麼樣子呢？👇👇

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不過仔細想想，又怎會有「咁大隻蛤乸隨街跳」？其實這是IKEA為了證明自家產品能在狹小空間也能活用的計劃，因此申請入住的房客都必須經過審核，首先你必須是IKEA Family會員，年齡20歲以上，而且能夠配合IKEA的宣傳活動，例如在入住期間於房間進行拍攝等，最終只會挑選一位幸運兒。申請期是即日至12月3日，如果給你一個機會入住，你會試試嗎？

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同場加映：日本驚現超薄60cm紙片屋衰過劏房 這5間創意騎呢房屋邊個想住？

香港地寸金尺土，年輕人一屋難求。籠屋、劏房、「太空艙」，這些面積極細的蝸居，相信大部份香港人都見識過，但「紙片屋」你又見過未？最近，有日本節目收到觀眾投稿，發現市內出現只有60cm闊的房子，空間狹小程度驚人，只能用「薄」去形容它！去全文睇超薄怪屋👈🏻👈🏻