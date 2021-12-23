有沒有人和小編一樣，每年年末，特別在這充滿歡慶的12月份，糟心事好像都約好似的，一二連三的出現在你面前，就是要讓你措手不及。可是吧，「TMD」、「雞蛋糕」、這些弱爆的字眼完全無法詮釋你的不爽，而髒髒帶腸子的又過於粗俗，分分鐘很大可能會捱揍，下面就讓小編分享21句即不被扁，也能很帥氣的回應這接二連三的糟心人事物，罵完了懟完了，我們在2022年又是條好漢！



1、「你說當初你爸媽用十多分鐘散散步，不好嗎？」（你就不應該出生的～）

2、「我只想罵人，不想罵你。」（我罵的是人話，也是罵給人聽的，借過～）

罵人不用帶髒字，21句罵人句子，讓你生氣時也能優雅（點撃圖片放大看）

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3、「我的眼睛不是染缸，裝不下你任何的臉色。」（嘴巴長出來是讓你說話的，好嗎～）

4、「真羨慕你臉上的皮膚，保養得那麼厚。」（這厚度想必要用電鑽才能穿透吧！）

5、「你不去當廚師多浪費呀，甩鍋（推卸責任）那麼厲害。」（腰力想必也挺OK的～）

6、「在你腦袋吶喊，迴音一定很大。」（腦袋建了一座大草原吧！）

7、「有時候你就像個屁，總以為自己能有多驚天動地。」（自信和自以為是，只是一步之遙而已～）

8、「遇見你之前我的世界有黑與白，遇見你之後就全黑了。」（為了我的彩色世界，我決定與你斷交！不再見，快好走～）

9、「我不想知道你有病，別表現得那麼明顯，好嗎～」（有病就趁早治吧，別危害社會安寧了，感恩～）

10、「菊花在嘆氣。」（屁話就別說了，好嗎？！污染空氣～）

11、「如果不能說髒話，那我對你無話可說。」（別說話！我的髒話可是超級無敵犀利的～）

12、「你有病別來找我，我不是獸醫。」（你已是末期了，獸醫院也別去了，佔位置啊～）

13、「你長腦袋只是讓自己看起來高一點嗎？」（這高度還真有限啊～）

14、「你的智商和喜馬拉雅山的氧氣一樣，稀薄。」（別浪費僅有的庫存了，珍惜呀～）

15、「這兩片嘴唇，切切應該能出一大碟子。」（說你呢～大嘴巴！）

16、「說你2B，鉛筆不樂意了。」（抱歉，沒合適的字眼形容你的B。）

17、「請你吃魚吧，那麼會挑刺。」（在誇你訓練有素呢，不高興了？！）

18、「我可沒說你不要臉，我是說不要臉的都是你這樣的。」（不明白？去照照鏡子就知道了～）

19、「別一便秘，就賴地球沒引力。」（出問題先自我檢討，別一味在別人身上找問題，謝謝！）

20、「我就不明白繩子太長會打結，你的舌頭卻不能。」（真心且誠意地期待那天的到來～）

21、「請你不要用排泄管和我說話，這很不禮貌，謝謝。」（有點衛生意識好嗎？！）

有沒有很爽？超酷的有沒有？好啦好啦，還是那句，罵完了懟完了，就好好地為這搬磚的生活努努力，畢竟我們並不只活這幾年，不是？祝各位看這篇文章的盆友們：2022年，前程似錦也健健康康的，加油咯，各位搬磚工人們！

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