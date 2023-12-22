聖誕節｜聚會送禮６大西方禁忌　人數勿超過呢個數、送此物犯大忌

聖誕節不少朋友都會約齊三五知己出來一聚，又或者開個小PARTY交換禮物。原來西方都有不少聖誕節習慣及禁忌，連聚會及禮物都有講究，一個不注意，分分鐘為自己及朋友帶來衰運！



聖誕節聚會人數都有禁忌。

台灣星座塔羅命理師「小孟」在自己的Facebook專頁上發文，列出數點西方文化中的聖誕節禁忌，包括朋友約會、禮物類型，甚至包裝顏色都有講究。如果不注意，後果可大可小呢！

👇👇👇按圖看6大聚會送禮禁忌👇👇👇

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禁忌一：送手套

在西方文化中，手套有挑釁與打鬥的意味，因此不宜送手套當禮物。

禁忌二：黃色包裝紙

西方人認為，黃色代表不忠誠，因此禮物及包裝紙，都應避免黃色。

禁忌三：13人聚會

「13」在西方世界，被認為是不祥數字，因此吃飯聚會不宜剛好13個人。（而且會犯限聚令）

禁忌四：黑衣

與中國習俗相近，聖誕喜紅忌黑，紅色能招來強大運氣，黑色會招來負面運勢。

禁忌五：掛星星

聖誕樹上一定要掛大星星，有類似畫龍點睛、照耀前方的意味，也代表新年新開始。

禁忌六：掛聖誕燈飾

在大門口掛上聖誕燈飾，意味前路光明，可以如果掛在房間，則容易招來爛桃花。

大家約朋友開party時記得注意啦！小編一直以為送手套好warm，原來意思竟然完全相反，如果送了給外國朋友，真的大烏龍了！

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