擁有一段感情很簡單，失去一段感情也很簡單。感情需要雙方的經營，其中一方無心維繫，另一方再怎樣力挽狂瀾也無補於事。但人生那麼長，又那麼短，感情要怎樣維持一輩子？一輩子都像「熱戀期」一樣是不可能的... ...



細水流長，人與人之間的相處，舒服才是最重要的。長時間感情的經營，會日漸對他有種無形的信任。即使走在一起誰也不說話，也不會感到拘謹。感情這種「東西」相處得好，那就一輩子；無心經營，就注定失去。但是，有時候愛看似好偉大，反而讓我們顯得好渺小好可悲；又或著我們都太誤解愛的真諦，以為有愛就應該包容一切的傷害。

來看看國外媒體網站上thoughtcatalog的網路作家Bianca Sparacino的精采文章，告訴我們「有時候愛一個人不表示你就該和他在一起」的道理，透過她的感觸，你也會更勇敢接納愛的真實與不完美喲。

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實話實說：「我愛你」沒有我們想像得那樣偉大

曾經我們都以為彼此相愛還有什麼不能克服的，對另一半有顆炙熱的心，那又有什麼能擊垮我們之間的愛情？只是徘徊了幾段感情、受過幾次傷後，我們也才都明白只有愛是不夠的。

我們用「我愛你」這句辯詞來為我們所知道的、彼此正在做的所有傷害對方的事情道歉，就像最後一次試圖阻止火焰燃燒，就像兩個乞丐只是抓住對方的四肢。

我愛你——儘管我傷害了你。

我愛你——儘管我評判了你。

我愛你——儘管我無法愛自己。



事過境遷，我們花了很多年才明白，「愛」並不意味著要為傷害辯護；愛本身，從來就不是用來證明我們沒有為改變而奮鬥的問題的一種手段。最後，我們認為愛會拯救我們自己，但經過多年的誤用，唯一需要拯救的就是愛本身。

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「愛情」是親密關係的必需品，但不是感情中的全部一切

看，和你一起我了解到有時愛是不夠的。和你一起，我明白了，再熱血的愛情也需要努力，兩個相依為命的人，還是需要努力的。他們還需要嘗試，他們還需要在言語之外，在火與火焰之外，在激烈與衝動之外，互相滋養。

和你一起，我了解到有時候愛一個人最好的方式，就是更愛自己——乾脆走開，省去試圖修補和縫合永遠無法修復的東西的痛苦；無法修復的東西。和你在一起，我了解到有時愛一個人並不總是意味著你會和他們有未來，也不總是意味著你應該留下來。和你一起我了解到，愛一個人有時並不總是意味著永遠，也不總是意味著一切都好。

我們都期盼愛能帶我們克服所有磨難，只是有些時候，一段能長久走下去的愛情還仰賴雙方的成熟與願意付出改變，愛從來就不應該成為我們傷害彼此、承受痛苦的最終藉口，勇敢放手好更愛自己，常常才是對當下的彼此更溫柔的選擇。

經營感情，你需要隨時思考，隨時警惕自己，我知道人都喜好舒適圈，都想鬆懈，但這樣就讓你的感情萌生危機。如果你目前的狀態是鬆懈的，那危機有可能已出現，或是早已令你無法想像。可以發現，親密關係的經營是需要靠著兩人之間有意識的共同努力。而關係經營並非做到某個階段、就可以保證過著幸福快樂的日子，在關係中持續地投入、行動、付出，才能夠讓彼此的關係歷久彌新！

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【本文獲「塔羅筆記」授權轉載。】