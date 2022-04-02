雖然近年興睇韓劇，但擅長描寫日常小品和人與人之間細膩感情，不少網民還是認為日劇佔優。近日有網民在討論區分享近10年最高質的日劇，結果引起激烈討論，綜合網民意見，以下十套日劇被列為最強日劇，大家又是否認同呢？



（網絡圖片）

近日有網民在LIHKG討論區開post ，以「十大近10年高汁日劇」為題，開PO和一眾網民分享自己心目中封神的10套日劇。綜合網民意見，除了有令萬千宅男內心一夜粉碎的《逃避雖可恥但有用》、還有屢出金句的《半澤直樹》、想看些輕鬆一點又能笑爆嘴的人《今日我至叻》都成為一眾網民心水！無論是想重溫經典劇集，還是正在煩惱做什麼好，以下10套劇一定有套啱你心水！

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【1】《四重奏》

主演：松隆子、滿島光、高橋一生、松田龍平

集數：10

播放年度：2017

故事講述在都市中四名愛好彈奏弦樂的三十幾歲男女偶然相遇，因為共同的志向，組成了「Doughnuts Hole」四重奏樂團，並在輕井澤共同渡過一個冬天，誰知每個人背後似乎都有千絲萬縷的秘密，而此劇的主軸之一是「全員單戀，全員說謊」。

劇中除了有超贊的音樂外，強大的演員陣容、充分伏線和內容的劇情、還有當中圍繞大家日常生活中都會接觸到的元素，令人不自禁便陷入其中！

【2】《Legal high》（又名《律政狂人》）

主演： 堺雅人、新垣結衣

集數：合計23集（第一季：11、特別篇：2、第二季：10）

播放年度：2012

《Legal high》講述主角黛真知子是一個充滿著正義感，初生之犢不畏虎的新進律師，因為一次訴訟而認識了法律界的不敗神話古美門研介，一位毒舌、傲慢，為了勝訴而會不擇手段的知名律師，並開始在其事務所工作。兩人的性格天南地北，雖然常常有衝突，但同時又在法庭上一起攜手戰鬥！



堺雅人在劇中雄辯滔滔的辯護手法、加上在探討現代法律到底是不是真的追求真理和正義的存在、如何在恪守原則的底線上做到最好等等，都令人移不開視線！

【3】《Unnatural》（又名《不自然死因研究所》）

主演：石原聰美、井浦新

集數：10

播放年度：2018

由石原扮演的主角三澄美琴是日本厚生勞動省新設立的法醫組織「UDI Lab」裏工作的女法醫，該組織專門接收非正常原因導致死亡的遺體，並利用解剖等的法醫知識尋找死者的死亡真相。與其工作的是個性孤僻古怪的法醫中堂系，兩人經常因在各方面不同的理解，而有衝突。



這套劇除了有Hit爆亞洲的神曲《Lemon》外，當中劇情的節奏、伏線、還有背後所希望帶出的訊息等，每樣細節都值得讓人回味。

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【4】《半澤直樹》

主演：堺雅人、上戶彩

集數：共2季，每季各10集

播放年度：2013

說到日本的神劇又怎能不提「以牙還牙，加倍奉還！」的《半澤直樹》，故事講述背負著悲慘過去的半澤直樹如願進入產業中史銀行工作，相信人性本信的他卻因高達5億的日元貸款詐騙事件，事業走到了懸崖邊，為了改變這個現況，就算是螳臂當車他也在所不辭！

+ 2

【5】《寬鬆世代又如何》

主演：岡田將生、安藤櫻、松坂桃李、柳樂優彌

集數：10

播放年度：2016

故事描述日本實施寬裕教育後被稱為「寬鬆世代」的幾位29歲年輕人們的生活，過往的經歷造就了他們與上一代完全全不同的個性。他們當中有頹廢上班族、小學教師、大學連番失敗的覆讀生等，在人生不同的階段，以至道路又會如何抉擇呢？

【6】《我家的故事》

主演：長瀨智也、戶田惠梨香

集數：10

播放年度：2021

這套以喜劇形式包裝的溫情劇，講述了主角觀山壽一曾是紅極一時的職業摔角手，但過了顛峰期的他，現在只能活躍在小型比賽裏。因為父親病危的關係，他回到了20多年沒聯絡的老家，與家人和神秘的女性家護為了遺產繼承等的問題，展開了爭鬥！

+ 1

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【7】《喜劇開場》

主演：菅田將暉、神木隆之介、仲野太賀、有村架純、古川琴音

集數：10

播放年度：2021

故事圍繞著不賣座的搞笑三人組合「馬克白」3位成員高岩春斗、朝吹瞬太和美濃輪潤平，關於年輕人的故事。每個人都曾有夢想，有著自己想成為的目標，偏偏被生活中的各種失敗毒打，最終和夢想背道而馳。在現在如此尷尬的位置，他們又該如何自處，未來又該怎樣刻畫呢？

【8】《今日我至叻》（又名《我是大哥大》）

主演：賀來賢人、伊藤健太郎、清野菜名、橋本環奈

集數：10

播放年度：2018

疫情裏要放鬆心情，當然不少得有顏藝放題的《今日我至叻》，故事發生在80年代，為了轉校後能看起來兇惡一點的三橋貴志和伊藤真司，不約而同地弄了個不良少年的造型，卻因意外能一個打十個而一戰成名。在和其他不良少年抗爭的過程中，發生了一個個爆笑又喜感十足的故事！

+ 1

【9】《逃避雖可恥但有用》

主演：新垣結衣、星野源

集數：11

播放年度：2016

這套主角感情竟然奔現，曾令無數宅男心碎，男主角更一夜成為全世界公敵的《逃避雖可恥但有用》，講述主角森山實栗畢業後事業一直沒有起色，最後更變無業遊民。經父親介紹為了生計的她在單身男子津崎平匡家中擔任主婦，兩人更決定「契約結婚」，在外是夫妻，在內在主僱的微妙關係。

+ 1

【10】《民王》

主演：遠藤憲一、菅田將暉

集數：8

播放年度：2015

雖然交換靈魂的梗並不是甚麼新鮮事，但兩人搞笑又輕鬆的劇情，令此劇非常值得一看。經過了重重的勾心斗角，終於當上了民政黨代表的武藤泰山，竟突然和自家正在上大學的笨蛋兒子交換了靈魂。兩人截然不同的行事作風，鬧出了不少笑話，但如此另類的官員，令故事往意想不到的有趣方向發展。

+ 1

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