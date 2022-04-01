【整容/請回答1988/SNL Korea/姨母笑】搞笑女藝人李世英外貌受網民攻擊多時，她割雙眼皮及開眼頭後，最近決定再隆鼻。拍片分享心路歷程的她，手術後怕壓到鼻子而無法正常休息，臉部亦浮腫了一星期。



李世英（中）曾飾演惠利（右）好友 / 《請回答1988》

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32歲的李世英曾在劇集《請回答1988》演女主角惠利的好朋友、「雙門洞王祖賢」王子賢一角，又是韓國「姨母笑」Cap圖本人，她因外貌一直受網民攻擊而決心整容，去年承認在眼睛動刀。相隔一年，李世英最近在YouTube頻道「영평티비 YPTV」拍片分享再去隆鼻的過程，希望增高鼻樑及改善鼻尖方向，令側臉更加好看。

這張「姨母笑」Cap圖你又有印象嗎？ / 《SNL Korea》

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李世英大方分享過程，她笑指要練習用口呼吸，以及去到整容診所要剃鼻毛。做完手術後頭幾天臉部非常浮腫，連進食與說話都有困難，腰痛亦令她失眠，睡得不夠之後又頭痛。

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趁狀態稍微恢復，李世英便馬上多吃有助臉部消腫的食物，約一星期後情況才好點。拆走透氣膠帶後，她分享今次整容的心得：「鼻尖變高了，山根出來的效果比想像中低，鼻翼我則沒有開刀。不過鼻尖變高令整個鼻子看起來更挺了，我很滿意。」她又提到手術後1個月都不可以側睡，因為轉身可能會壓到五官而令鼻子變形。

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短片一出不少網民都讚李世英很勇敢，因為她去年才剛進行眼部整容手術，包括割雙眼皮、眼形矯正、開眼頭眼尾，亦有人認為因網民狠毒批評李世英，她才一直希望變得更美，經歷令人心痛。

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