【DSE2022/DSE/文憑試/快測/陰性】香港一眾莘莘學子終於迎來了準備多年的DSE，雖然文憑試一度在疫情下恐有變數，不過幸好還是在4月22日如期開考。進入最後階段的各位考生，除了要在考試前溫好書外，也要事先執齊考試要用的各種必備物品！



DSE 開考日期

2022年4月22日開始，兩周內完成所有報考科目，體育科及音樂科實習考試則會延至5月底至6月初開始。DSE 放榜日則定於7月20日。

👉🏻 👉🏻 👉🏻中大生列香港各學系前途排名 B級以上得8科？網民：價值觀扭曲

DSE必備品

欲速則不達，一人急便容易亂，因此考生們應該在考試日前事先收拾好必須的物品，check多幾次是否有遺留，避免在考試當日才匆匆收拾，忙中有錯，連准考證都忘了攜帶！即睇自己有沒有帶齊以下4類的必需品吧！

【1】身份證明文件

－准考證

－身份證

【2】文具

－黑／藍色原子筆、改錯帶／塗改液、鉛筆、擦膠、間尺（帶定補充裝更穩陣）

－計數機（記得係入咗program個部）

－收音機＋適用的有線耳機（如有可帶多一部收音機備用）

－特定科目之文具：畫圖的間尺、視藝科用具等

👇🏻👇🏻👇🏻點擊圖片放大看：2022 DSE考生必備品Checklist！👇🏻👇🏻👇🏻

【3】防疫物品

－口罩（不可佩戴任何附有氣閥的口罩或呼吸器）

－消毒酒精／濕紙巾

－填妥的考生健康申報表（需自己上網下載）

－一張與准考證一同拍下的快速抗原測試陰性結果照片

【4】個人隨身物品

－錢／現金（大約＄300－500）

－外套、傘

－紙巾、女性衛生用品

－手提電話

－水和少量的食物（疫情期間學校不會提供飲用水）

DSE考生進考場前必做兩件事

今年2022年的DSE新增了不少防疫安排，在到達試場前，考生記緊要自行在家先做了快速測試，並確定呈陰性。快測一般需時15－20分鐘，請考生預留充足的時間。另外，考生亦需自行在網上下載「考生健康申報表」，並於應考日攜同當天填妥的表格赴考。

👉🏻 👉🏻 👉🏻港女嫌IVE男友學歷低：Subway都唔識嗌 網民一語道破她背後計算

同場加映：2022 DSE 文憑試4.22開考 一文睇清12個應考安排 確診者點考試?

【DSE2022/DSE/文憑試/確診】香港中學文憑試(DSE)4月22日開考，部分科目如體育、音樂則會在五月底開始，而放榜日定於7月20日。《開罐》為大家一文睇清今年DSE應考的細節及安排，自2020年開始，DSE考試就疫情均有相應的應考措施，今年考生試前均需有快速檢測呈陰性證明，而確診/緊密接觸/強檢考生則有其他安排，各位考生要留意喇！

點擊連結看全文：2022 DSE 文憑試4.22開考 一文睇清12個應考安排 確診者點考試?