【眉型/八字眉/愛情運/李家超】特首參選人李家超除了是「頁問」，八字眉亦是一大標誌，其實從眉相都可以看到愛情運，到底哪種眉相的人擁有最強愛情運呢？《Opener》請來玄學家為你拆解。



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特首參選人李家超除了是「頁問」，被前保安局局長黎棟國指他會細閱每份政策文件，發現有問題便「每一頁都問」外，八字眉亦是其一大標誌。

雖然給人愁眉苦臉的感覺，不過前水務署署長林天星大爆兩人就讀九龍華仁書院時期，李家超性格開朗外向，主動與班上較安靜的同學說話，建立友誼，更是當年聯校派對上的Lady Killer，迷倒萬千少女。

眉代表個人情感和伴侶的特性 / 微博 @Angelababy

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其實八字眉在相學角度未必是壞事，90後玄學家謝柳汝（Tasha）表示，眉代表個人情感和伴侶的特性，除了看眉型，好壞之分也要視乎眼神和眉毛的分佈，以及眉毛的長度及整齊程度。

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八字眉性格及愛情運

不論男女，擁有八字眉或兩眉相距太多的話，性格上較隨和及懶洋洋，人緣不錯。雖然表面隨和，不過普遍自尊心強而且執著，凡事拿得起放不低。八字眉的男士則較怕老婆，也對愛情比較悲觀。

如果八字眉尾直插入奸門，即位於眼尾與眉尾後側，鬢角前邊近太陽穴的位置，感情運可說是最差。此面相會傷到夫妻宮，一生感情坎坷。

男士眉相及愛情運

眉毛較長及有眉角、眼尾小小向下垂：為人易相處，EQ極高，感情方面亦較專一，工作上能展現勇氣、善於交際，深受女性歡迎。

重疊眉：如果眉毛較粗、像有兩條眉相疊的話，較容易得到比自己年長的女性歡心，亦較易會談姊弟戀。

女士眉相及愛情運

柳月眉（桃花眉）：顧名思義是桃花運最旺的眉型，這種面相的女性溫柔、體貼、善良，對愛情專一，但眼頭不能夠太近鼻樑，否則結婚都很易會離婚。

事業眉：特徵是眉粗、顏色深、眉型起角，她們與異性較難相處，因為性格有主見和強勢，而且擇偶都會較挑剔。

解決方法

如果因眉型不佳，擔心影響運勢而苦惱，其實透過修眉、紋眉、飄眉或染眉等方法，從外觀上改變眉型便可以。

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