【大學生/海關政府工/公務員】每逢年中，適逢大學畢業生開始搵工，在職人士又開始轉工，海關繼早前聘請海關督察後，最近也招募助理貿易管制主任，無需大學畢業起薪點有$24,070，頂薪更至$42,545，果真鐵飯碗！



海關近日招募助理貿易管制主任，入職要求分兩類，若只有DSE五科合格學歷，則須有三年相關工作經驗；若持有理工大學／理工學院或香港專業教育學院／工業學院／科技學院頒發的文憑或高級證書，則只需一年相關工作經驗即合乎資格申請。

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同場加映：政府工｜法律援助署請律政書記 無需學位/工作經驗月薪$21,340起

法律援助署最近亦招聘律政書記，月薪由$21,340 起至$53,500元。職位無需要大學畢業，只需要DSE 5科包括獲3級或以上成績，或會考2科高級程度科目E級或以上成績，以及另外3科考獲3級或C級；或具同等學歷。申請人亦需要在《基本法》測試取得合格成績。