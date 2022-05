【海外升學/英國/大學/DSE/全球排名】海外升學是DSE考生的出路之一,在英國有不少在世界排名中名列前矛的大學。《開罐》整理了全球高等教育分析機構Quacquarelli Symonds(QS),發表的2022年度世界大學排名中,TOP 10的英國大學,供大家參考。



英國劍橋大學是英國的老牌頂尖學府。(Twitter@Cambridge_Uni)

👉李家超|6屆行政長官邊個學歷最高?網民:最緊要做到嘢 !

QS表示,排名以學校的學術聲望、僱主聲譽、師生比例、論文引用率等作為評分基準,當中參考了超過13萬名學者,及超過7萬名僱主的意見,計算出綜合評分再進行排名。當中排行第一的是美國的麻省理工學院(Massachusetts Institute of Technology),總評分100分滿分,第二位是英國牛津大學(University of Oxford)。

英國TOP 10大學排行榜(括號內是QS全球排名):

1.牛津大學 University of Oxford(全球排名:2)



2.劍橋大學 University of Cambridge(全球排名:3)



3.倫敦帝國學院 Imperial College London(全球排名:7)



4.倫敦大學學院 University College London(全球排名:8)



5.愛丁堡大學 The University of Edinburgh(全球排名:16)



6.曼徹斯特大學 The University of Manchester(全球排名:27)



7.倫敦國王學院 King's College London(全球排名:35)



8.倫敦政治經濟學院 The London School of Economics and Political Science (全球排名:49)



9.和域大學 The University of Warwick(全球排名:61)



10.布里斯托大學 University of Bristol(全球排名:62)



👉中大生呻讀書脫貧時代已經過去 列6大無前途神科醫生律師都上榜

同場加映:英國升學|DSE考生3大途徑 成績223都有得讀大學 附4年使費預算

如果DSE考生想去英國升學,但又未有提早部署,可以怎麼做呢?原來考完試都有三大途徑,可以去英國讀大學,就算DSE一時失手,都有銜接課程可以入讀,最快3年就可以取得英國大學學位。👉即睇可以點做👈