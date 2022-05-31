【海外升學/英國/大學/DSE/全球排名】海外升學是DSE考生的出路之一，在英國有不少在世界排名中名列前矛的大學。《開罐》整理了全球高等教育分析機構Quacquarelli Symonds（QS），發表的2022年度世界大學排名中，TOP 10的英國大學，供大家參考。



英國劍橋大學是英國的老牌頂尖學府。（Twitter@Cambridge_Uni）

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QS表示，排名以學校的學術聲望、僱主聲譽、師生比例、論文引用率等作為評分基準，當中參考了超過13萬名學者，及超過7萬名僱主的意見，計算出綜合評分再進行排名。當中排行第一的是美國的麻省理工學院（Massachusetts Institute of Technology），總評分100分滿分，第二位是英國牛津大學（University of Oxford）。

英國TOP 10大學排行榜（括號內是QS全球排名）：

1.牛津大學 University of Oxford（全球排名：2）



2.劍橋大學 University of Cambridge（全球排名：3）



3.倫敦帝國學院 Imperial College London（全球排名：7）



4.倫敦大學學院 University College London（全球排名：8）



5.愛丁堡大學 The University of Edinburgh（全球排名：16）



6.曼徹斯特大學 The University of Manchester（全球排名：27）



7.倫敦國王學院 King's College London（全球排名：35）



8.倫敦政治經濟學院 The London School of Economics and Political Science （全球排名：49）



9.和域大學 The University of Warwick（全球排名：61）



10.布里斯托大學 University of Bristol（全球排名：62）



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