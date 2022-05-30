【小熊維尼/迪士尼/18禁】不經不覺小熊維尼原作已面世近100年，並進入版權法公有領域，二次創作不再受限制。一套以維尼為靈感的18禁電影就公開劇照，情節及主角外表都暴走，令大批網民表示崩壞。



小熊維尼變18禁恐怖版？

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經典卡通人物小熊維尼是不少人的童年回憶，不過在美國版權法規定下，出版後版權只有效95年，所以童話書中的維尼已在2021年底進入公有領域，任何人都可以隨意二次創作。

小熊維尼及小豬變得恐怖又麻甩，更站在一名正在浸浴的性感女子身後

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相隔半年時間《小熊維尼》已出現全新創作，更變成18禁恐怖版，名為《Winnie the Pooh: Blood and Honey》。導演Rhys Waterfield接受美國媒體訪問時透露，電影講述小熊維尼及一眾朋友被人類朋友羅賓拋棄，之後被迫自行覓食的故事。

維尼和小豬先用哥羅芳令女子昏迷

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劇組亦在網上公開官方劇照，小熊維尼及小豬都由可愛模樣變得恐怖又麻甩，更站在一名正在浸浴的性感女子身後，疑似有不軌企圖。Rhys表示：「維尼和小豬先用哥羅芳令她昏迷，再將她從浴缸裡捉出去，開車輾爆她的頭。」他也暗示驢子Eeyore同樣會死，因為片中會出現其墳墓。

維尼和小豬將女子捉出去後開車輾爆她的頭

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不過今次可以二次創作的版本其實是由E.H.Shepard繪製的Classic Pooh，至於迪士尼買下再重畫的紅色衫版本，現時二創仍會觸犯版權。Rhys作出了不少改變去明確區分其版本及迪士尼的版本，以免被起訴，如維尼著上格仔衫，小豬穿黑衣等，他也保證片中風格會更貼近1926年的童話書版本。

迪士尼紅色衫版本於1966年面世

劇照一出網民都大呼導演的新版《小熊維尼》是「童年崩壞」系列，直言沒想像過經典的童年故事可以大幅改編到這個程度。現時電影已煞科並等待後製，上映時間及地區未定。

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