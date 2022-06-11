又又在台灣除了是小有名氣的直播主和模特，更是台灣師範大學研究所畢業的校花級性感尤物，擁有高學歷光環的又又因此備受矚目，白皙皮膚搭上完美身材炸開的好身材，讓人對她產生無限遐想。經常在IG分享大尺度粉絲福利的又又，不僅拍攝了許多上空半裸的造型，還不時會展現甜美嗓音和唱功，成功獲得粉絲一片好評。



又又坦承，剛開始拍攝大尺度照片、影片時的確放不開：「因為自己缺乏戀愛經驗，開始拍寫真時，光想到要藉由動作、眼神傳遞出濃濃的情慾氛圍，就自己害羞了幾百回！關於如何誘惑男生，以及想像那個情境等等，其實都是從追劇得來的。」不過，又又越來越能駕馭各種情慾照片影片，甚至開心表示：「我不介意粉絲看著我的照片做什麼，說真的能讓你對我感到興趣，是我的榮幸也是我的驕傲！」

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除了模特行業，又又也跨行當直播主，她感嘆說：「直播真的是一個非常競爭的環境，有些主播甚至會搶別人的粉絲，舉例來說，主播如果非單身其實是不能講出來的，不然在直播的業績會掉，所以有聽過主播之間表面像好姐妹，但私下卻造謠對方其實有男友，讓粉絲不想支持對方，我覺得這個太驚人，為了搶粉絲這麼有心機真的恨可怕。」

又又在社群媒體上經營有成，曾經高達數十萬的追蹤，但卻因莫名顯示異常活動而被停用，多年來的努力一夕之間化為烏有，而這也讓又又無奈直呼：「而且不像以前是違反社群守則可以填申訴表，這次無從申訴，現在想到還是很鬱卒。」目前又又只能先調整文章風格，以清純甜美的形象為主，「這樣也比較不會被媽媽唸！」

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