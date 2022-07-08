IELTS雞精班暗藏魔鬼細節　消委會揭5大陷阱位　分數保證班最伏

無論想升學還是移民，不免要考IELTS、TOEFL等英文水平試，想短時間內取得好成績，很多人都會考慮報坊間教育機構的雞精補習班。然而消委會報告指出其實不少細節位都伏味濃，《Opener》整合了5大注意事項，報名的話不妨先了解清楚。



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國際英語水平測試（IELTS）是不少人海外升學前必考的考試之一，絕大部分外國大專院校都要求學生達到一定分數。2021年12月，消費者委員會以顧客身份查詢了15間院校提供的IELTS雞精班課程，發現當中有不少細節位要留意，考生小心隨時中伏！

15間院校包括：

遵理精英匯、英國文化協會、HKU Space、工聯會、現代教育、AmazingTalker、薯仔教育、MI Learning、開口英語、英拓語言、EF English Center、英皇教育中心、學博教育、新城教育中心、Wall Street English

👇點撃圖片看15間院校IELTS應試課程的內容及收費👇

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【1】收費詳情

IELTS應試課程的學費由數千至數萬元不等，消委會建議付款前要了解學費繳付方式及相關條款。其中英國文化協會、HKU Space、工聯會等8間院校要求開班前交全數學費，彈性較少。

【2】分數保證課程

6間院校的部分課程設有分數保證，如遵理、現代教育、英皇教育，最多甚至可以確保學生有7.5分（滿分為9分）。IELTS考試並非由以上院校舉辦，如考生未達課程保證的分數，各院校的處理手法亦不一，而且未必可退款。

其中遵理、現代及英皇教育3間會安排該學生免費重溫或重讀整個課程，學博教育會免費跟進，如提供改文服務、額外練習等，只有新城教育中心會退回部分學費。

考試費資助不只看IELTS成績 / 《出貓特攻隊》

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【3】考試費資助不只看成績？

如學生報讀分數保證課程後考到相應成績，可獲部分院校資助考試費及獎學金。消委會提醒考生，學校開出的條件不只成績，更包括多項附加因素，如100%出席率、準時完成功課、課程完結後指定時間內要應考IELTS等，建議消費者先了解清楚獲取資助的要求。

【4】絕大部分不保證退款

交學費後如需要退學，當中9間院校包括英國文化協會、工聯會、現代教育、英皇教育等都表明不會退錢，今次報告提及的15間院校都沒有保證退款的政策，唯一可取消課程的AmazingTalker可將費用轉換成只限該平台使用的代幣，已算是較有彈性。

有學校同時開辦多達5個IELTS相關課程

【5】能力測試及試堂安排

有學校同時開辦多達5個IELTS相關課程，消費者或未能分辨哪個最適合。7間院校提供免費試堂，9間提供免費能力測試，看似方便考生的背後，都要留心學校以免費試堂或測試名義推銷，或聲稱要交定第1期學費作「留位」。

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