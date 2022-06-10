【MIRROR/演唱會/買飛】疫情放緩不少歌手都準備開演唱會，不過打工仔又邊有時間日日在家撲飛，無辦法之下唯有在上班時間買飛。有網民爆料3名同事因「一心多用」買飛而慘被老闆娘炒魷魚，勸大家返工時間做私人嘢都應該保持低調。



老闆娘以工作時間做私人事為理由炒人

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MIRROR紅館演唱會門票近日公開發售，雖然四面台被指是一片黑色的「死亡座位表」，公售的座位極少，更有傳是視野不佳位置，但仍無損一班鏡粉撲飛。今日（6月10日）是MIRROR官方Fans Club專場發售日，防疫規例下兩場有約14,000張飛售賣，合資格購買的粉絲約有8萬人，已算是比較易買飛。

MIRROR紅館演唱會門票近日公開發售

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不過各位打工仔撲飛時都要小心上司詐型，有網民在FB專頁「奴工處」投稿，指公司有女同事開會時偷偷上網買MIRROR飛，結果慘被炒魷魚：「有3個女同事開會時間偷偷上網買MIRROR演唱會門票，咁啱俾老闆娘見到，老闆娘於是以『工作時間做私人事』為理由炒咗佢哋。」

老闆娘解僱3人後更向其餘同事訓話，「我奉獻（奉勸）大家唔好用返工時間同人搶MIRROR演唱會門票，收工同食飯時間先做啦！請你哋返嚟係幫公司解決問題，並唔係做自己私人嘢囉！」

老闆娘解僱3人後更向其餘同事訓話

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樓主好心提醒，如果有打工仔在返工時間都成功買到演唱會飛的話，記得「低調啲自己知就算，唔好放上網炫耀，都唔好話畀其他人知，一陣畀人督灰搞到冇咗份工就唔好啦！」

網民聽完樓主的經歷後都表示，其實返工做自己事才是基本，亦指老闆娘不近人情：「搶飛都係一日半日啫，以前公司老細都會同我哋一齊團購，呢啲咪就係令員工有無歸屬感，肯唔肯出力幫嘅因素囉」、「以後一有搶飛嘅日子，啲人全部事假」、「應該係老闆娘搶唔到太嬲」。

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