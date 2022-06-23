日本最近發生一宗120人亂交的事件，據說他們是透過網上留言板聚集，在靜岡縣租了一棟別墅舉行這場性愛派對。據説這個派對在3年前開始就每年都會舉行，為甚麽這次突然會被揭發呢？...



進行亂交派對的別墅（週刊女性PRIME）

在6月11日至12日，日本靜岡縣湖西市浜名湖湖畔的一間別墅中上演了一場酒池肉林的盛宴。根據週刊文春的報導，主辦人在LINE的佈告欄上以「令和4年浜名湖祭典」的名義招募亂交派對的參加者。120名男女年齡由20多歲至60多歲數都有，大部份參加者都是情侶。而參加費是一對男女1萬円（大約港幣576元），基本都是由男方付錢,女性可免費參加。

網上流傳派對參加者的圖片 （網絡圖片）

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有住在別墅附近的居民表示，6月11日當天有不下40架車，亦有一架載著20名參加者的旅遊巴，送一箱箱食物和裝著疑似成人玩具的透明箱到達別墅，引起不少人注目。參加者來自日本各地，停車場裏的私家車由京都至北關東的車牌都有。當日下午，有不少參加者都在室外燒烤、吸煙傾談。雖然屋外的人全部都有穿著衣服，但透過窗戶他看到別墅的食堂裏面有全裸的男人走來走去；「想來參加者們就是從房間中看著窗外浜名湖風光明媚的景色做了一天吧！」負責事件的警官表示,參加者當中有不少40至50歲的女性都有穿上水手服cosplay，亦有部份參加者在一天内換了4、5個對象……

（Nスタ截圖）

在12日凌晨3時，30多台警車到達現場，以公然猥瑣罪和輔助公然猥瑣罪拘捕了4人；分別是在數人面前全裸抱在一起的52歲男性和34歲女性，還有主辦人自稱自衛官的54歲男性田渕照明和自稱護士的51歲女性加藤砂恵子。因爲是深夜時分，有40名參加者已經離開，剩下的80名參加者亦大部份進入了夢鄉。警察的調查早上7時結束，狼狽的參加者們才一個個離開。

兩位主辦人在網上成人討論區是有相當知名度的「熟伴侶」。但54歲的田渕照明其實有自己的家庭，與妻子和兩位分別是高中和初中生的兒子。自稱護士的51歲加藤砂恵子則被稱爲「美魔女」，即使已經不年輕但傳聞她有出演AV的經驗，所以經常很進取地接近年輕男性們。

兩位主辦人在網上成人討論區是有相當知名度的「熟伴侶」（週刊文春 截圖）

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其實派對在3年前開始就每年都會舉行，為甚麽這次突然會被發現呢？根據デイリー新潮報導，亂交派對是因一位前AV女優在5月時匿名通報而被揭發。但這位前女優A小姐其實完全與兩位主辦者不認識，亦不是參加者之一。現在40多歲的A小姐是已婚人士，已經從AV界引退，現在的丈夫亦不知道她當女優的過去；不過她依然有當陪酒女賺去外快。

而在今年4月，她的一位客人打電話邀請她參加6月的亂交派對，並表示會給她5萬円（大約港幣2883元）參加費。這通電話深深傷害了A小姐的自尊，她怒指「我有屋企人㗎，邊有可能留過夜？同埋一晚同幾個人做愛都得嗰5萬円！擺到明係睇低我，覺得我係有錢就咩都做嘅女人，我好嬲囉！」於是她事後便立刻聯絡警察匿名舉報，最終引致亂交派對被揭發。

（Nスタ截圖）

日本網民對事件的意見兩極，一方面又網民表示事件風化影響市容，但亦有網民表示參加者是因共同性癖聚集、有租住別墅，嚴格來説是私人地方，亦不構成公然猥瑣罪。大家認爲這次120人的亂交派對應受到法律管制嗎？不妨留言分享見解。

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