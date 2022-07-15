書展2022｜設「追念倪匡傳奇」講座　半價門票攻略+13個激筍優惠

第32屆書展會於2022年7月20至26日在灣仔會展舉行，同場亦舉行「香港運動消閒博覽」及「零食世界」；市民憑一張門票就可以行盡3個展覽！由21日起至24日同場亦另設「香港貿發局教育及職業博覽」。一起來看看今年書展亮點吧!



書展的年度主題是「歷史文化．城市書寫」。而深受歡迎的「文藝廊」今年將分成四大展區，當中亦為配合主題設置了「歷史文化．推薦作家」和「城市書寫．特選書目」的展區。除此以外，「香港運動消閒博覽」設有八大主題區，匯聚多款運動、消閒產品及體驗，「零食世界」6個展區亦搜羅日本、台灣、韓國、德國、澳洲、希臘及西班牙等地，直送逾1,000款人氣零食；買票入場就可以一次過享受閱讀、消閒，以及選購零食的樂趣！

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今屆大會亦設多個講座。當中因爲四大才子之一倪匡於7月3日離世，作家沈西城的講座追加了「追念倪匡傳奇」的講題。有書商亦透露届時將會劃出倪匡專屬位置，更有計劃推出與《衛斯理》系列有關的新書。除此以外，歷史文化作家丁新豹、呂大樂、冼玉儀、葉靈鳳（已故由女兒葉中敏代表出席）及鄭寶鴻亦會在書展舉行講座，並展出珍貴手稿、物品和書籍。

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同場亦舉行「香港運動消閒博覽」及「零食世界」,市民憑一張門票就可以行盡3個展覽。由21日起至24日，同場亦另設「香港貿發局教育及職業博覽」，讓公衆人士可免費一站式獲取升學、就業最新資訊。

書展門票香港即日開始發售，成人門票票價$25元、小童票價$10。大會亦設特別時段優惠，在中午12時前或晚上7時後入場票價一律為$10。而憑首兩天（20-21日）正價門票入場，可於22、23或24日，及25日下午7時後各免費進場一次。另外亦有$80的電子超級書迷証，持證人可在今年書展無限次循特別通道進場，節省不少排隊時間。透過01空間購票，最抵更可以01積分半價換購門票！

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開放時間：(展覽會關閉前45分鐘截止進場)

2022年7月20 - 21日 (星期三至四)——上午10時至晚上10時

2022年7月22 - 23日 (星期五至六)——上午10時至晚上11時

2022年7月24 - 25日 (星期日至一)——上午10時至晚上10時

2022年7月26日 (星期二)——上午9時至下午5時

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