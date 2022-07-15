【全民造星V / 全民造星5 / MIRROR / ERROR / COLLAR】《全民造星》開辦第5季，走到海外招兵買馬，而MIRROR亦會分頭行事到世界各地「揀蟀」，即是師弟隨時可以不是香港人。多季《造星》捧紅了一班素人，他們在入行之前的外貌又是如何呢？



MIRROR演唱會一票難求。（IG@mirror.weare）

👉FaceApp大臉功能實測 MIRROR十二子瞬間變肥佬 邊個肥咗都型仔?

《全民造星V》再度回歸全男班選秀節目，今次大師兄MIRROR更會飛出香港尋找下一屆可造之才，經理人花姐今日亦會召開記者會交代詳情，令很多Fans都十分期待。

《I SWIM》有不少《造星》人

👉I SWIM丨第1集劇情被批離地 5大離譜設定 網民：32歲仲扮中學生

出道3年的MIRROR及ERROR成為炙手可熱的人氣男團，歌曲及劇集更是周圍都係，只要廣告商邀請他們擔任代言人，就一定能吸引粉絲大力幫襯。《全民造星》之後數屆還有新人王MC、曾比特、P1X3L及COLLAR等，由素人去到明星，誰的外表又變了最多呢？

👇👇👇按圖看MIRROR、ERROR《造星》前後大變身👇👇👇

+ 51

👇👇👇按圖看《造星II》MC、曾比特、P1X3L前後大變身👇👇👇

+ 8

👇👇👇按圖看《造星IV》COLLAR前後大變身👇👇👇

+ 11

👉歐陽震華拒再叫Bobby 15個高官英文名秒變路人 李家超叫阿John

同場加映：I SWIM票選8大爆肌男神 魏浚笙 Jeffrey唔係世一！網民心水是他

只有10集的《I SWIM》節奏明快，第2集已去到水運會劇情，一眾主要角色都上陣比賽，Fans坦言畫面夠晒治癒，即看劇中8位男神的爆肌照過個Hot Summer！

👉I SWIM票選8大爆肌男神 魏浚笙 Jeffrey唔係世一！網民心水是他