全民造星V丨比賽捧紅姜濤MC　造星仔女出道照前後對比誰最有星味?

撰文：明洞Mandu
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【全民造星V / 全民造星5 / MIRROR / ERROR / COLLAR】《全民造星》開辦第5季，走到海外招兵買馬，而MIRROR亦會分頭行事到世界各地「揀蟀」，即是師弟隨時可以不是香港人。多季《造星》捧紅了一班素人，他們在入行之前的外貌又是如何呢？

MIRROR演唱會一票難求。（IG@mirror.weare）

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《全民造星V》再度回歸全男班選秀節目，今次大師兄MIRROR更會飛出香港尋找下一屆可造之才，經理人花姐今日亦會召開記者會交代詳情，令很多Fans都十分期待。

《I SWIM》有不少《造星》人

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出道3年的MIRROR及ERROR成為炙手可熱的人氣男團，歌曲及劇集更是周圍都係，只要廣告商邀請他們擔任代言人，就一定能吸引粉絲大力幫襯。《全民造星》之後數屆還有新人王MC、曾比特、P1X3L及COLLAR等，由素人去到明星，誰的外表又變了最多呢？

👇👇👇按圖看MIRROR、ERROR《造星》前後大變身👇👇👇

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👇👇👇按圖看《造星II》MC、曾比特、P1X3L前後大變身👇👇👇

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👇👇👇按圖看《造星IV》COLLAR前後大變身👇👇👇

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只有10集的《I SWIM》節奏明快，第2集已去到水運會劇情，一眾主要角色都上陣比賽，Fans坦言畫面夠晒治癒，即看劇中8位男神的爆肌照過個Hot Summer！

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