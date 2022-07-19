大學籃球隊男神借醉強姦女同學　女生疑被全裸拋落街重傷失救致死

南韓仁川市仁荷大學近日發生一宗姦殺案，一名20歲男學生在校園內強姦同齡女同學，更被懷疑從3樓高推對方落樓，受害女生墮樓後因失救傷重而死。



仁荷大學 / 網絡圖片

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綜合韓媒報導，2022年7月15日，兩名同學完成期末考試後，在深夜進入校園一座單幢建築物喝酒，中途懷疑有人色心起，借醉性侵女性朋友，將她的衣服及化妝品棄置到其他校園其他地方後逃回家中。不過直到凌晨3點49分，該女同學被發現全身赤裸倒臥在大樓附近的路邊，不省人事。

疑兇金真宋已被捕並等待接受審訊 / 網絡圖片

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受害者墮樓不只頭部流血，連耳朵和嘴角也大量出血，當時心臟還有微弱的呼吸和脈搏，可惜在送院途中死亡。事件引起網民公憤，更將兇手的背景起底，疑兇金真宋（音譯）2002年在光州出生及長大，是仁荷大學的籃球隊成員，有指他IG超過3,000人追蹤，是校內男神之一。

事發大樓設有80多部閉路電視，警方翻查CCTV後推測，受害人墮樓後極有可能過了1個多小時才被發現，實際時間仍未明。CCTV亦拍攝到金真宋在當晚約1時30分扶著女學生走入大樓，他直認自己犯下強姦，但就堅稱沒有推對方。

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為了確認疑犯是否有可能故意令受害女生墮樓，警方進行多次實驗假設當時的情況，最終金真宋才改口承認親眼目睹對方從3樓摔下。案件仍在審訊中，他現時未有被起訴蓄意殺人，只被告強姦致死，最快於7月22日移交給檢方。有網民表示，如果金真宋沒有馬上回家，起碼還有良心報警的話，女生可能不用死，紛紛指他是人渣。

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