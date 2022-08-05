性感網紅拍4K換衫影片　雞手鴨腳又著又除　難抵地心吸力搖搖欲墜

台灣女作家霏霏（沈玟）出身於命理世家，除了精通各式各樣的神秘學，加上她又有著G級上圍與甜美的臉蛋，因此受封為「最兇通靈女神」。霏霏近日在知名YouTuber黑男的頻道當中現身，並在鏡頭前僅穿了黑色的內衣褲，結果短短4分鐘內一連換了5套衣服，再次引發網友暴動。



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霏霏先前才與黑男合作，擔任頻道的助理板妹，吸引眾人目光。早前她又再度現身黑男的頻道當中，並模仿南韓多名正妹YouTuber的換衣企劃，只見她身穿一件黑色的nu bra及內褲，在短短4分鐘之內，以一鏡到底的方式，連續換了5套衣服，徹底展現自己的傲人身材。

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這部影片曝光不到一天的時間，觀看數已經將近18萬人次，且網友們紛紛在底下留言表示，「霏霏老師的笑容真好看」、「豐滿穿什麼都迷人」、「霏霏老師…就是流量密碼」。另外，也有人笑問，霏霏身上穿的nu bra難道不會走著走著，就掉到地上了嗎？

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