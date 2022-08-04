袁弓夷涉違國安法容海恩火速割蓆　非常新抱7大惹火事最爆係呢單

保安局今日（3日)就點名「三人」，指海外組織「香港議會」涉違《港區國安法》，而其中成員袁弓夷除了是時事評論員袁彌昌、及人民力量前主席袁彌明的父親之外，亦是有「非常新抱」之稱容海恩的老爺！



（袁弓夷Facebook圖片）

今次保安局今嚴厲譴責袁弓夷，並表示會依據《香港國安法》第37條追究到底，新抱容海恩旋即在社交平台發帖文「劃清界線」，表示大力支持部門執法，更呼籲市民要與任何違反《香港國安法》的人士或組織劃清界線！

（容海恩Facebook圖片）

說到袁弓夷一家，可以稱得上是「愛登士家庭」，各人政見大不同引起不少網民討論！其中，袁弓夷被形容為「黃到金」；細女袁彌明屬「黃絲」，其丈夫林雨陽曾是公民黨創黨會員，後來加入人民力量出任執委，2012年退黨；兒子袁彌昌被指中間派，而其太太容海恩是新民黨立法會議員，屬建制派。

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現年45歲的容海恩現為香港立法會議員（選舉委員會）、執業大律師，還有「香港青年專業網絡」主席等多重身份。2016年首次參選立法會時，被傳媒稱為「法律界桂綸鎂」，不過好多網民就覺得似「馬海倫」多。容海恩除了政見上與袁家南轅北轍之外，她過往的也有不少事跡成為網民輿論，又重溫一下容海恩過往的「出位」言論！

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在眾多惹火事中，不少網民認為容海恩跟姑仔袁彌明隔空罵戰最為經典。港台節目《鏗鏘集》曾邀請袁氏一家人談談在不同政治光譜下一家人如何相處。談起元朗721事件，袁彌明在節目中指在721事件上與容海恩「無嘢討論」，「企咗個邊就係是非不明，個良知係無」；容海恩反駁指「我覺得佢都嘥氣，講咩良知，我無良知咩，我覺得你嘅良知係錯，係咪先？各人有自己嘅良知，良知唔係電視機睇到呀嘛。」

而今次老爺「被通緝」，「新抱」容海恩除了力撐執法機關之外，還對方宣告「香港議會」成員是一個有計劃、不顧一切後果、全心惡意顛覆特區政府職能以及破壞特區政府的組織。相信其他家族成員又會陸續「有話兒」！

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