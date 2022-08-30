澄碧邨800呎竟賣280萬　嚴選香港5大山旮旯屋苑　邊條村平絶全港?

澄碧邨一單位連花園合共近千呎，最近叫價只需$280萬，即每呎約$3,440元即可做島主。雖然平絕全港，不過澄碧邨交通及配套都不便，繁忙時間出市區要一個半小時。其實除了澄碧邨之外，香港也有其他隱世村落，這5個「香港山旮旯」你又有沒有去過呢？



澄碧邨（資料圖片）

離島澄碧邨一個實用面積814呎的單位，近日由拍賣行宣佈將於8月31日舉行拍賣。這個單位連184多呎的花園，合共近千呎地方叫價$280萬，即每呎只要約$3,440元，可說是平絕全港。

雖然澄碧邨售價較低，不過島上交通及配套都不便，如要先搭船到長洲再出市區，有指繁忙時間由澄碧邨出中環就要一個半小時；而且會所及泳池荒廢，不時有單位成為「銀主盤」，交由債權持有人強制拍賣。其實除了澄碧邨之外，香港也有其他隱世村落，這5個「香港山旮旯」你又有沒有去過呢？

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【1】澄碧邨

1979至80年落成，要先坐船到長洲，再乘坐20分鐘私家渡輪才到達。原本目標客群是富裕家庭，建築用料不差，早期更有國際大企業買給高層員工，作消閒渡假用途。金融風暴後香港樓價大跌，同時澄碧邨會所及泳池亦荒廢，一切彷彿停留在90年代。目前澄碧邨仍欠缺基本設施，連自助販賣機也沒有，近年才有光纖覆蓋但訊號依然不穩。

2022年，澄碧邨800呎單位只售$280萬，呎價$3,400平絕全港；同時電影《緣路山旮旯》女主角余香凝在戲中亦居於澄碧邨，令屋苑再受關注。

去澄碧邨要先坐船到長洲，再乘坐20分鐘私家渡輪（《緣路山旮旯》劇照）

【2】對面海邨

對面海位於西貢，交通只有小巴來往西貢市中心。1984至86年為了安置受郊區重建影響的人士而建成。用上深啡色瓦頂及白色玻璃紙皮石牆身，參考中國鄉村式房屋風格。作為「郊區公共屋邨」，對面海邨居民獲政府豁免地價，租金比市價來得低。

【3】模達灣

模達灣位於南丫島東南方，不過離渡輪碼頭極遠，有自己的碼頭。要來只有來往香港仔的渡船，或在索罟灣下船步行30分鐘。除了一兩間村民經營的小商店，其他設施從缺，包括醫院、診所、公廁等。

基礎設施多建於60年代，水、電、上網都依靠對面岸的香港仔。此處網絡覆蓋不到，村長陳月維曾在《香港01》訪問透露，打電話或上網都要從固網分出來，網速極慢，而模達灣常住居民只有約40人。

【4】沙頭角邨

香港唯一禁區公屋，5期共有52座，設計參考法國鄉村房屋。全日服務的公共交通只有來往上水的巴士和小巴。沙頭角邨位處禁區內但設施算是完善，包括超級市場、銀行、圖書館、遊樂場、學校、警局及消防局等。

【5】龍軒苑

大澳鄉郊屋邨住宅區項目之一，本身是龍田邨最近巴士站的4座公屋，1999年改裝成居屋發售。直到2010年龍軒苑空置率仍偏高，房委會當年以每呎$620出售貨尾，全部單位$100萬港元有找，吸引不少買家。

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