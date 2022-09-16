補習名師Dick Hui指男同學英文名似女仔變態　NGO批帶頭性別歧視

凝皓教育數學補習名師Dick Hui，在中學講座上指一名英文名叫Liana的男同學用女生名字「變態」，引來網民大鬧行為不恰當，NGO亦發公開信指控Dick Hui開性別玩笑「和欺凌只是一線之差」。



數學補習名師Dick Hui近日受一間中學邀請出席講座，座談中他問一位男同學英文名是甚麼，對方回答「Liana」，結果Dick Hui因認為此名字是女生才會用，而公然答「你叫自己Liana咁變態？」，引來一眾同學哄堂大笑。

NGO「Midnight Blue 午夜藍」在IG向Dick Hui發公開信，指出他的言論令台下學生認為性別玩笑是可以接受的，「我們不知道Liana是否一位跨性別學生、是否有性別不一致，抑或正在為自己的性別認同苦苦掙扎？又或許 Liana是一名順性別男生，卻因為陰柔的名字而被同儕欺凌？玩笑和欺凌，很多時候只是一線之差。」

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「Midnight Blue 午夜藍」亦呼籲大眾停止再開這種玩笑，「這些性別玩笑，我們開了好多年，傷害過很多仍在探索自己的年輕人，扼殺了很多的多元和可能性。來到2022年，是時候要停止。」

現時Dick Hui已刪除該帖文，不過曾在留言「澄清」該男同學亂作異性英文名整蠱他。網民表示：「做咗咁多年補習，成日講鹹濕gag終於出事」、「佢自己個名叫Dick又改得幾貼切」、「分分鐘個學生係叫Leonard，根本唔係Liana，係Dick sir英文屎啫」。

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