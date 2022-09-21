飯戲攻心丨美術團隊由零設計大屋　9件道具含彩蛋早揭示人物關係

電影《飯戲攻心》中秋上映至今票房報捷，除了演員傾力演出，很多人都認為「叉燒大屋」設計得十分精美。屋內佈滿的收藏品以及裝修，都是由美術指導張蚊及她的團隊一同炮製，當中更隱藏了不少驚喜位！



電影《飯戲攻心》中秋上映至今，近日票房已突破3,000萬，不少戲迷除了大讚6位主角黃子華、鄧麗欣、張繼聰、王菀之、林明禎、陳湛文的默契十足，戲中多搞笑場面及對白，又指雖然9成場景都在屋內發生，卻不覺單一和沉悶，更推舉電影美術指導張蚊入圍金像獎。

張蚊在FB上載設計「叉燒大屋」的經過，她表示單位其實是由零開始建造：「我哋睇過唔同嘅工廈單位，其實都有好多選擇，製片部好畀心機搵景。雖然真係有啲工廈單位係唔使做咁多嘢就拍到，但係既然呢個係全部戲唯一主景，即係成部戲個氣氛、氛圍、空氣都係由呢個景建立而成，就要有足夠嘅空間去設計，度身訂造俾呢部戲嘅劇情。」

👉鄧達智教姜濤肥底揀衫4大建議 All Black不是最顯瘦？這招更有用

👉「細龍太」花6位數改名網民聽完唔記得 25個名人真名你記得幾個?

除了構思的張蚊，她背後的團隊亦有很大功勞，「由一個水泥地單位，用咗16日點樣可以變成你哋喺戲院睇到咁嘅樣呢？全靠我嘅團隊，由美術指導同助理帶領住道具領班，再帶領住其他道具師傅變魔術咁變出嚟，我淨係識諗同埋講，佢哋先係黐線嘅魔術師。黐線㗎！你估真係變魔術變出嚟咩，有血有汗㗎！」以下《飯戲攻心》出現過的收藏品，其實都各自有彩蛋。

👇點撃圖片看《飯戲攻心》9件收藏品道具👇

+ 9

【1】《英雄本色》海報畫

導演陳詠燊在FB表示：「《飯戲攻心》客廳中的這幅畫是畫家塵阿力的作品，4年前小弟的《逆流大叔》上映，當中提到《英雄本色》，塵阿力竟然真的送了一幅《英雄本色》的作畫給我，太喜歡。到拍《飯戲攻心》時，我在對白中亦有提到《英雄本色》，忍不住就把這幅畫放了到場景中最當眼的地方。《英雄本色》是永恆的，多謝吳宇森與一眾英雄給我們一個美好的時代。」

【2】馬賽克大型掛飾

飯廳有多個馬賽克大型掛飾，美術指導張蚊在訪問中透露，是由香港藝術家Lazian大方借出，大大小小合共過百件珍藏都有在戲中展示。

【3】Dustykid公仔

飯廳及「二佬」張繼聰的房間都各有大小Dustykid公仔，此角色是由本地藝術家Dustykid塵漫畫創作。

【4】懷舊文物

「Monica」鄧麗欣角色是個愛儲舊物的文青，她搬入叉燒大屋時將自己的珍藏也帶來，這些擺設屬於舊物收藏家「賣仔勿摸頭」。

【5】古惑的Mario及Luigi

張繼聰房間內各有一隻Mario、Luigi及Peach公主的Figure公仔，分別放在兩層層架，不過「官配」Mario和Peach竟是分開企，公主身邊變成弟弟Luigi，暗示Stephy和張繼聰變了一對，而這擺法正是導演陳詠燊即場提出。

【6、7】二佬房間及房門

張繼聰飾演Figure公仔賣家，自然儲下不少收藏品，其中房間及房門的道具分別來自ZCWORLDHK和Michael Lau的GARDENER MEETS NIKE。

【8、9】搖滾骷髏、霓虹燈

模型櫃內的搖滾骷髏，其實是Elphonso Lam林祥焜的「Skull Elphonso」Figure包裝盒。屋外的「有福叉燒」霓虹燈，則來自香港製造的傳統玻璃霓虹燈師傅「九龍霓虹」。

同場加映：明日戰記｜對白被指超級中二病 網民硬譯爆笑港式英文：順耳好多

《明日戰記》8月25日上畫以來香港票房報捷，截止31日為止票房直逼3000萬，更獲「高達之父」機甲設計師大河原邦男、《侏羅紀公園》視覺特效師Mark Dippe等國際大師級人馬開口力撐，但有網民坦言部分對白「中二病」，更在連登討論區開PO，指其實戲中對白之所以讓人有尷尬感覺，全因是廣東話的源故，若將該等對白轉為英文，即會順耳很多。

👉明日戰記｜對白被指超級中二病 網民硬譯爆笑港式英文：順耳好多