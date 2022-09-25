《飯戲攻心》林明禎超可愛!9個香港發展大馬女神　她竟是千金小姐

林明禎最近於《飯戲攻心》有亮眼表現，演技亦獲讚，來自馬來西亞的她長期在異地打拼，港台兩地都有發展，其實一直以來香港都有不少大馬女星更闖出一片天。



電影《飯戲攻心》票房及口碑相當好，其中主角之一的林明禎飾演台灣KOL「小喵」，默默為黃子華一家人解決家庭問題，而她不論認真搞笑或傷心哭泣的戲份都掌握到尺度，收放自如，對白如「親一個，好嘢！」和「你哋真係姣婆遇著脂粉客嚟㗎」都令人印象深刻。

擺脫花瓶既定印象的明禎，早已參與過幾部港產作品，來自馬來西亞的她長期在異地打拼，其實一直以來都有不少大馬女星來港發展，更闖出一片天。

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【1】林明禎

檳城出生的馬來西亞華人，2014年在台灣網絡走紅並到當地發展，2016年拍攝港產片《救殭清道夫》後為香港人熟悉。2022年主演《飯戲攻心》演出獲讚自然，此外還拍過《一秒拳王》及193《再次Puppy Love》MV等。

【2】廖子妤

出生於馬來西亞，2012年來港發展。3度入圍金像獎最佳女配角，最終在2022年憑《梅艷芳》奪獎。作男性化打扮時感覺英氣，更因此受邀主演《地產仔》TB主角魚哥一角。《飯戲攻心》同樣有演出，客串回憶中的媽媽並與黃子華對戲。

【3、4】Roxanne、Race@2R

由Rosanne（黃婉君）和Race（黃婉佩，藝名黃婉伶）兩姊妹組成，代表作有《我們的合唱歌》，妹妹Race更曾獲得2005年金像獎最佳新演員提名，絕對是90後女神。

Rosanne早年跟牙醫白恩庭（Derek）在新加坡結婚，現已是兩子之母；Race與大她19年的新加坡富商David Loh結婚並誕下女女，又轉型為商界女強人，兩人已淡出幕前，但仍keep得十分好。

【5】林宣妤

2017年參加中華小姐奪得亞軍加入TVB，一度因壓力過大患上暴食症，2020年決定離開無綫並返回馬來西亞發展。之後林宣妤加入李澤楷Noble Castle Asia，成為首位藝人，而被傳是新一任女友。

林明禎（IG @minchen333）

【6】楊秀惠

出生於馬來西亞新山市，2003年參加當地舉辦的《馬來西亞華裔小姐競選》成為五料冠軍並獲TVB簽約。2020年5月結束16年賓主關係，專心發展美容生意、照顧老公和兩名女女。

【7】楊紫瓊

楊紫瓊出生於怡保，家境富裕的她曾是芭蕾舞者，後因脊椎受傷終止舞蹈生涯。她改為代馬來西亞選世界小姐，輾轉來到香港成為頭號女打星。近年進軍荷里活，如拍攝《奇異女俠玩救宇宙》、《尚氣與十環幫傳奇》等。

【8】張慧儀

1993年到香港發展，代表馬來西亞怡保打入國際華裔小姐12強，但成為無綫電視旗下藝員。在《真情》分別演劉丹妹妹李彩瑤，以及黃智賢的歡喜冤家吳芳貴入屋，又拍過王晶三級片而獲得「性感女神」稱號。

2003年與未婚夫分手，同年收養養子Hanson；2018年與TVB完約後搬回馬來西亞，目前重返香港發展飲食生意，不排除再拍劇。

【9】李心潔

18歲時由張艾嘉發掘到台灣出道，成名作《見鬼》使她獲金像獎及金馬獎影后，之後轉往電影方面發展。老公是香港導演彭順，兩人一同度過男方出軌的婚姻危機後，2016年在吉隆坡生下雙胞胎兒子。

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