消費券二期丨豐澤露營行山過百款裝備$39起　$200露營桌/半價掃貨

【消費券二期 / 豐澤 / 減價 / 優惠】消費券第二期10.1發放，豐澤推出過百款戶外活動用品大減價，露營、行山及野餐都可用到，最近秋意起想出去親親大自然的話，就要睇睇有咩平貨了！



（資料圖片）

今次特價的露營行山用品除了基本的帳篷、行山杖之外，連口罩風扇、冰巾、藍芽喇叭、便攜式烤肉架、打卡餐具等大大小小的用品都有折，部分商品更低至半價！

豐澤戶外活動用品大減價部份貨品

Triton Xlite 2 Summer Basic 二人蒙古營 $489



Coleman 15L塑膠冰箱 原價$598減至$299



Captain Stag 戶外露營摺疊桌 $200



各款冰巾、頭巾$39起



日本Sugarland木系餐具 $50起



Lexon MINO T藍芽喇叭 $311



PRISMATE PR-F074 充電式迷你口罩風扇 $168



KENLUCK便攜式烤肉架 $288



SKYiN Smini-13 迷你可摺疊航拍機 $612



FUJIFILM mini 11 BTS即影即有 $959



Bose Sport Earbuds無線耳塞 $1099



👇點撃圖片看過百款減價貨品👇

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優惠期由即日起至2022年10月31日，豐澤官網有齊以上減價貨品詳細資訊，滿$800（VIP會員$500）免運費，或可在門市免費取貨。商品的價格及供應量或會隨時調整，以豐澤公佈的最新價錢為準。

1. 豐澤露營用品優惠日期為？ 豐澤露營用品優惠期由即日起至2022年10月31日。 2. 豐澤露營用品優惠可怎樣取貨？ 豐澤露營用品優惠滿$800（VIP會員$500）免運費，或可在門市免費取貨。

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