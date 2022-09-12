臨瞓前刷牙會失眠！專家教5大習慣改善睡眠質素　食啱早餐幫到手

夜晚睡眠經常會輾轉反側才能成功入睡。常聽說睡覺前要停用電子產品，否則會影響睡眠質素，但其實除此以外也有很多其他因素會左右我們的睡眠。當中有日本睡眠專家就表示，刷牙必須在睡覺前一小時完成，否則就會徹夜難眠！



不少都市人都被睡眠質素差或睡眠不足的問題困擾，但往往會因爲工作、家庭或者是想有更多私人時間而忽略睡眠。小編就爲大家集合了數位日本睡眠專家的建議，只需要在日常生活中作出少少改變，就可以讓你睡得更甘甜、充分地恢復疲勞了。當中，有專家就表示，補眠是最差的睡眠習慣之一！

👇👇👇即睇影響睡眠質素5大NG習慣👇👇👇

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【1】最佳刷牙時間是睡前一小時

不少人因喜歡刷牙後的清爽乾淨感覺，而在上床睡覺前才刷牙。但專家表示，因為刺激牙齦會令「睡眠荷爾蒙」褪黑激素的分泌減少，刷牙的時間以睡覺前1小時最為理想。若睡前感覺口腔不適，可以用水漱口。

【2】下班回家的車程不要睡覺

如果在下班回家的車程中睡覺，會直接令回家後更難入睡，使深層睡眠的時間減少；降低整體睡眠質素。專家建議應培養習慣，回家車程即使有空位也不要坐。不過亦提到，補眠的時間越早對晚上睡眠質素的影響就越少，所以在早上往公司的車程補眠是沒有問題的！

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【3】睡前2-3小時禁酒！

人體攝取酒精後，大概需要3小時才能被體内的乙醛分解，但乙醛發揮作用同時也會令你變得淺眠。除此之外，喝酒有利尿作用，如果睡前喝酒很有可能夜間要多次起床去廁所，睡眠被中斷，質素就自然不好啦……

【4】週末別補眠！

大家會因爲平日睡眠不足，而選擇在放假時睡10小時以上直至中午嗎？其實大幅延遲起床時間會打亂生理時鐘，令自律神經及荷爾蒙失平衡。大家應要首先解決平日睡眠不足的情況，而且比起延遲起床時間，大家反而應該提早睡眠時間，然後按平常時間起床才能有效消除疲勞。

【5】早餐別只喝咖啡

有專家表示，其實睡眠由早上就已經開始。很多人早上都沒有胃口，但吃早餐對好眠是非常重要的。早餐所含的營養成分將會成爲夜間睡眠荷爾蒙的原料。吃含豐富、均衡營養的早餐當然是最好啦，但若覺得麻煩，可以選擇喝味噌湯或吃香蕉。不要只喝咖啡啦！

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