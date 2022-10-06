大J日本老婆被嘲居港10年唔識廣東話　為護妻發文反擊與網民罵戰

在香港居住是否一定要學識廣東話？日前，香港Youtuber大J於Facebook上發文怒訴每當他的日籍老婆Mai於影片中分享或說一些有關香港的話題時，總有網民會嘲諷其「住咁多年香港都唔識廣東話」，大J對此大數7點Mai不說廣東話的原因，更稱「邊個話你知喺香港生活就要是識廣東話？」帖文一出即引起網民正反罵戰。



圖自大J Facebook

大J於去年底與其於香港居住10年的日籍老婆Mai移到日本定居，一直有發布有關日本生活的日常影片。日前大J於YouTube上發布一條有關Mai教煮意粉的影片，影片當中Mai以日文分享其認為在香港居住近10年最方便的事。Mai表示香港馬路口地下提示行人的「望左」和「望右」標誌十分便利，因這些能讓不懂駕駛的人過馬路時分清車輛來的方向。

Mai於片中教煮明太子意粉（圖擷取自大J Youtube影片）

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影片一出，有網民卻把重點放在Mai居港年數身上，並嘲其「居住香港10年廣東話都唔識講」，「十年香港都冇心學廣東話」。網民留言觸發大J的怒火，於Facebook發文護妻，表示每次當Mai一講有關香港的好，就會出現類似「住咁多年香港都唔識廣東話」的留言，並大數7點Mai不懂廣東話的原因，「1.佢同我溝通唔使廣東話；2.佢同朋友溝通唔使講廣東話；3.佢同我屋企人溝通唔使講廣東話；4.佢去街市買餸都唔使廣東話；5，邊個話你知喺香港生活就要識講廣東話？；6，每個人都有語言天份呢樣嘢，佢就係冇乜；7，佢識講英文就夠啦」，更稱希望網民不要保持「廢老」思想。

圖擷取自大J Facebook

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大J帖文一出，網民意見兩極，進而演變成罵戰。有支持的網民表示「香港法定語言係中文英文，識其中一樣就可以。」、「廣東話其實真係好難學」，亦有網民反問指「個個香港人都由3歲學咗英文起碼廿年，咪變native speaker?」但亦有網民認為大J只是在找藉口而合理化Mai不懂廣東話的原因，「唔學總有藉口嘅，睇有冇心嘅啫。」有網民則以外地傭工姐姐作為例子反駁「啲工人姐姐都識入鄉隨俗啦，佢哋識聽和講啦！自己唔努力去改變又賴人哋歧視」。

但有網民亦認為其實語言懂不懂並不是重點，「最緊要係大家互相尊重」，「她識唔識廣東話根本唔緊要，我只知道她好愛香港」。

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