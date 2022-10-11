MIRROR疑抄BTS美國新聞都報導？網民：蚊型網媒啲英文勁似假新聞

撰文：明洞Mandu
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MIRROR昨日（10月10日）快閃推出新歌《WE ALL ARE》，但團體照與韓國BTS（防彈少年團）廣告照及MV背景驚人地相似，事件更獲美國媒體報導，但部份網民竟不是笑事件「醜出國際」，重點反而放在報導的英文內容有點古怪。

《WE ALL ARE》是MIRROR演唱會舞台意外休團兩個月後首隻新歌，團體照一出已有網民指背景與韓國天團BTS（防彈少年團）2020年的廣告照及《Anpanman》MV背景十分雷同，前者用上方形出口、後者則有藍天白雲及白色拱門的元素，而MIRROR團體照就集合了以上3種概念。

今次MIRROR疑似抄襲的事件被美國傳媒World Today News及News Directory3報導，網民形容是再次「衝出國際」：「MakerVille又冷處理」、「你唔抄人反而冇人識你，而家至少出咗名宣傳慳返」、「COLLAR抄完BLACKPINK都未夠，MIRROR又要抄BTS」。

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不過兩間公司並非美國最主流及知名的傳媒，報道內的用詞與一般英文新聞亦有不同，感覺更似專頁，被部份網民笑指MIRROR都有「外國假新聞」、「全部都係啲冇人睇嘅蚊型網媒」，網站其他內容更十足十content farm。

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