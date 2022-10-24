政制及內地事務局請行政助理月薪有26K！任何學位皆可、無需經驗

【政府工/行政助理/政制局】政制及內地事務局請行政助理，主要負責一般的行政工作，其中一個職責是統籌宣傳活動，應徵者並無需要任何工作經驗，只要持有人任何一個學位，並懂基本電腦操作即可申請，月薪更有26K！



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今次政制及內地事務局請行政助理屬非公務員職位，主要負責統籌宣傳活動、協助進行資料搜集及分析等的工作。而入職只要持有香港所頒授的學士學位，於香港中學文憑考試或香港中學會考中英文均考獲3等級或以上，熟悉運用電腦軟件，例如MS Word、Excel、Adobe Acrobat等即可申請

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有興趣的大家就看看詳細入職要求及截止日期啦！

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入職要求

1. 持有香港任何一所大學頒發的學士學位

2. 符合語文能力要求，即在DSE或會考中文和英文科考獲第3級或以上成績，或具同等成績

3. 熟悉運用電腦軟件，包括MS Word, Excel, Adobe Acrobat, 以及擁有使用電腦處理數據能力

4. 良好溝通（包括書寫和會話)及社交技巧

職責

1. 處理一般行政工作，包括統籌宣傳活動、紀錄和資料管理，以及物流安排等

2. 協助進行資料搜集及分析

3. 協助處理採購及物資供應事務

4. 處理一般會計事務

5. 提供其他行政支援

6. 有需要時進行外勤或超時工作

薪金及聘用條件

月薪：$26,310（表現良好可獲約滿酬金）

合約期：1年

申請方法

只限郵寄至：香港添馬添美道2號政府總部東翼12樓政制及內地事務局

截止申請日期：31/10/2022 18:00:00

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