12生肖運程2023丨兔、龍、蛇愛情事業運勢篇　有個生肖無得出Pool

2023年1月22日是大年初一，距離農曆新年的到來已經不遠，《開罐Opener》請來90後玄學家謝柳汝（Tasha）為大家拆解2023年的12生肖運程，到底兔、龍、蛇年的朋友運程如何呢？



兔、龍、蛇年的代表藝人分別有姜濤、林愷鈴及Ivy So，原來有個生肖被指今年出Pool無望，即使有心儀對象都只可暫時做朋友！

玄學家謝柳汝（Tasha）（何蔓琪 攝）

👇點撃圖片看兔、龍、蛇年2023生肖運程👇

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兔

出生年份：2011、1999、1987、1975、1963、1951

人們常說的本命年犯太歲，其實稱為「直太歲」更恰當，每次的「直太歲」不需太擔心運勢一般，反而更要好好把握，因為未來兩年的發展全取決於今年的付出有多少。

屬兔愛情運2023

今年愛情運平平，但拍拖的兔仔兔女要小心，直太歲容易躁底及過份擔憂，思想負面時便會鑽牛角尖，影響感情關係。建議到處走走或去旅行增廣視野，可帶來幫助。

屬兔事業運2023

吉星有將星、文昌，無論在事業或個人專長領域方面都有好發展，名氣更上一層樓。特別是藝人、KOL，即使疫情下收入未必穩定，亦有賺錢機會。

屬兔姜濤

龍

出生年份：2012、2000、1988、1976、1964、1952

太歲相害導致運勢一般，甚至走下坡，今年貴人不多，就算有都未必十分幫到手，整體宜守不宜攻。

屬龍愛情運2023

愛情運較弱，有拍拖的你可能付出了也未必有相應回報，單身人士亦別對出pool有太大期望，因為今年一粒桃花星都沒有。主動認識新朋友，以平常心擴闊圈子吧。

屬龍事業運2023

由於整體運勢平平，想創業的話建議不要太衝動，打工仔升職加薪的幅度亦可能不如預期。

屬龍林愷鈴

蛇

出生年份：2013、2001、1989、1977、1965、1953

2022年刑太歲的屬蛇朋友，2023年有好轉跡象，因今年是天乙貴人之年，遇上任何事都可以逢凶化吉，如沒有壞事就更好。往年多是非及口舌，2023年下半年將有貴人幫助解決。

屬蛇愛情運2023

各位蛇女愛情運超旺，官星相助之下，容易遇上心儀對象。男生則未見有桃花星，相對較被動，更適合事業為先。

屬蛇事業運2023

事業運達到高峰，貴人多相對地帶來更多有用的機遇，想做生意或是老闆的你，運勢非常不俗。

（以上並非精密科學，內容只供參考）