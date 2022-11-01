尼格風球｜盤點最慘打工仔返放工路線　Google Maps有條線永遠塞!

熱帶氣旋「尼格」吹襲香港，天文台今日（11月1日）宣佈三號強風信號將維持，明日日間時間有可能會改發八號烈風或暴風信號。其實每次打風打工仔都會擔心回家時塞車，又擔心明天要上班的話超多人迫港鐵、巴士。以下8條返放工路線堪稱「香港之最」，哪條最慘呢？



「尼格」集結在香港東南偏南約360公里，天文台11月1日下午4時45分更新，「尼格」會採取更為靠近本港的路徑，在明日（11月2日）於本港西南約150公里以內掠過。三號強風信號會在明日早上6時前維持，天文台會考慮在明日日間發出八號烈風或暴風信號，但實際時間需視乎本地風力變化。

現時本港風力已達強風程度，高地間中吹烈風，天文台呼籲市民明日（11月2日）早上出門前留意最新天氣消息。

每逢打風日子，如果打工仔住得較近公司情況也許還好，最慘是「Long D」返工的人士，收工先塞一次車，如果明天要返半日的話再塞一次車，上班之路十分艱辛。網民票選以下8條人多車多的路線，萬一受天氣影響交通隨時延誤。

👇👇👇按圖看8條打風慘情返放工路線👇👇👇

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不論交通情況好與壞，希望所有在惡劣天氣下仍要上班的人都平平安安，盡量通融住得較遠的同事。