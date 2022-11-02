8號風球｜盤點最慘打工仔返放工路線　Google Maps有條線永遠塞！

【八號風球】熱帶氣旋「尼格」吹襲香港，天文台今早（2日）指考慮在正午至下午2時發出8號烈風或暴風信號。其實每次打風打工仔都會擔心回家時塞車，又擔心明天要上班的話超多人迫港鐵、巴士。以下8條返放工路線堪稱「香港之最」，哪條最慘呢？



八號風球現正懸掛，天文台2日上午表示，在正午12時，強烈熱帶風暴尼格集結在香港之東南約180公里，即在北緯21.0度，東經115.2度附近，預料向西北移動，時速約10公里，靠近珠江口以西一帶。按照最新預測，尼格會逐漸減弱，但會在今晚非常接近珠江口一帶，於本港以南約150公里範圍內掠過。受尼格及東北季候風的共同影響，預料本港風勢會在今日下午逐漸增強，天文台會在下午一時四十分或以前發出八號烈風或暴風信號。

尼格風球｜天文台捱轟打工仔批遲掛8號為某活動舉行 掀網民罵戰

每逢打風日子，如果打工仔住得較近公司情況也許還好，最慘是「Long D」返工的人士，收工先塞一次車，如果明天要返半日的話再塞一次車，上班之路十分艱辛。網民票選以下8條人多車多的路線，萬一受天氣影響交通隨時延誤。

👇👇👇按圖看8條打風慘情返放工路線👇👇👇

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不論交通情況好與壞，希望所有在惡劣天氣下仍要上班的人都平平安安，盡量通融住得較遠的同事。