長途機應否課金Upgrade？網民激辯：經濟艙難頂VS慳返幾千蚊豪玩

世界各地陸續開關，香港的出入境防疫政策亦慢慢寬鬆，不少人都「心郁郁」想去個旅行。近年特選經濟艙興起，價錢不算離地又有較佳的體驗，成為不少人的心頭好。網民分成兩派各有理據，到底多付幾千蚊在機票上又是否值得呢？



連登有網民格價後表示，搭長途機的話特選經濟艙（Premium Econ）只是稍貴一點，感覺性價比不俗，「我見有啲日子坐Econ都$11,000、$12,000，但Premium Econ只係$16,000多啲，坐10幾個鐘畀多幾千蚊坐Premium Econ值唔值？」

帖文引來大量網民討論，有人指現時一般航空公司的經濟艙已與廉航無分別，加錢換更好服務是必需的，亦有人表示差幾千蚊已足夠在旅行時大吃大喝，或住更好的酒店。兩邊網民的討論你又較同意哪方呢？

👇點撃圖片看更多網民留言👇

+ 6

👉港女以為男網友約會前特登剪髮 滿臉髪碎真相瞬間滅火：激似泥鰍

👉香港連鎖麵包店驚見11個CCTV被笑超似金舖 街坊揭一個證據或關事

支持Upgrade

【1】張櫈可以落多少少，又有少少腳位，舒服過Econ好多。(wwwssslll @LIHKG)

【2】Econ係你就個位，Premium Econ係正常座位，Business係個位就你，好睇你會唔會想為咗嗰幾千蚊去就個位定做正常人。(屯門雪花肥牛 @LIHKG)

【3】返工坐開屯門至觀塘嗰啲就Econ都冇咩問題。(早思雨 @LIHKG)

【4】去英國坐英航升Premium Econ，我覺得值因為行李每人+1件32kg，本身我都想加三件行李；縮等侯時間，比後面嗰堆人早啲落機，如果一家大細咁坐總等候時間真係會短好多；全程機的確係坐舒服咗。(肥到出汁 @LIHKG)

【5】坐過CX premium econ覺得值，起碼有leg room可以伸下隻腳，個位有得較斜啲，早餐食過點心都OK好食。(暗紫色 @LIHKG)

【6】去歐美嘅話如果負擔到都買Premium Econ以上，啲時間唔知點解易過啲，瞓下上網 食下嘢好快就到，最重要起碼少小朋友叫聲、BB喊聲，相對靜好多。坐Econ喊聲加engine聲再加有人喺你隔籬開燈，真係俾多少少錢好過。(お茶 @LIHKG)

【7】今時今日多數冇First Class嘅年代，好多時Premium Econ係全機最細最少位嘅cabin，感覺好private，呢樣我覺得值。(憑一口氣點一盞燈 @LIHKG)

《特務打爆機》劇照

反對Upgrade

【1】一個禮拜旅行嚟計，五千差額夠將啲住宿兩星變三星、hostel變細房，或者食兩餐好，又或者住一兩晚萬豪凱悅現金房，或者儲多啲miles遲啲多機位再升business好啲。(緊握夫手 @LIHKG)

【2】10零個鐘根本瞓下睇下電影已經過咗，上機嗰下去一次廁所之後都未必再要去，最多去多一次。驚嘅咪揀走廊位，幾千蚊真實已經係比多幾十%，之後住多幾晚靚酒店/豪食貴價餐廳仲抵。(Easymode @LIHKG)

【3】一年飛兩次以下嘅搭Econ就算啦，捱下就好快到；飛得多就真係要Premium Econ，次次上到機好似困喺個位度唔知做乜咁，出去伸下懶腰都怕攪到人。(少林十九銅人 @LIHKG)