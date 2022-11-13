世界盃2022｜記者實測6大最強鷄尾酒　這一款初哥千祈唔好飲！

2022年世界盃足球賽將於香港時間11月20日在卡塔爾正式揭幕，相信大家都非常期待這次體育盛事。除了宅在家觀看賽事之外，有不少人都會選擇出外到直播賽事的酒吧感受氣氛。不過也不是每個人都去過酒吧，或者有龐大的酒量，到底有甚麽鷄尾酒最常見又適合酒吧初哥呢？



（鄭子峰 攝）

不是每個人都有喝酒的習慣，但遇上4年1度的世界盃，難免都會遇上一些需要喝上一兩杯的場合。《開罐》Opener就訪問了Club Albergue 1601的調酒師Matthew，為大家介紹6款香港常見的經典cocktail，即使第一次去酒吧的初哥也不用怕不會點啦！

（鄭子峰 攝）

【1】Bellini貝里尼

配方：白桃果泥+ Prosecco（氣泡酒）

源於意大利的cocktail，有白桃的甜香，配合prosecco的碳酸感，很容易入口。Bellini最常見的是用桃調配，但其實它還有許多版本，可用不同果泥製作，例如加士多啤梨、橙等。

記者試後感：容易入口度有🍸🍸🍸分（滿分5分），白桃味突出、入口香甜，而且因爲有氣不會有濃烈酒精感覺。如果平常少喝酒，想試試自己接受度，不妨可以點這杯試試。

（鄭子峰 攝）

【2】Aperol Spritz

配方：Aperol+氣泡酒Prosecco

Aperol是一種來自意大利的開胃酒，以橙、龍膽草、金雞納等材料製成，擁有鮮艷的橙色。有不少外國人會一支回家自製Aperol Sritz，入口有輕微的苦味，非常適合餐前或配合小食飲用。

記者試後感：容易入口度有🍸🍸🍸分，碳酸感十足。輕微的苦味及氣泡刺激胃部，感覺會很適合配合輕食飲用。製作亦相對簡單，如果大家選擇宅在家中看世界盃，買一支Aperol自己在家調配似乎也是個不錯選擇。

（鄭子峰 攝）

【3】Mojito

配方：Rum（冧酒）+青檸汁+薄荷+梳打

冧酒是由甘蔗發酵和蒸餾製成，在熱帶地方非常適合種植，而且放得越久會越甜。就像《加勒比海盜》系列中的傑克船長一樣，當年有不少海盜都愛Rum如命。而以它為基酒的Mojito加入薄荷和青檸，散發出苦澀清香，是消暑首選。

記者試後感：容易入口度有🍸🍸🍸🍸分，喜歡薄荷味道的人，必需點這杯！青檸汁的酸味與薄荷的清香，配合滿杯碎冰喝下去冰冰涼涼，就算睇波太興奮都可以急速冷凍啊！

（鄭子峰 攝）

【4】Cosmopolitan

配方：Vodka（伏特加）+ Cointreau（君度）+青檸汁+蔓越莓汁

Cosmopolitan用Vodka和出自法國的白橙皮酒作基底，加上青檸和蔓越莓汁，味道酸甜開胃、酒精味比較少。看上去有淡淡的粉紅色，是女性人氣鷄尾酒之一。

記者試後感：容易入口度有🍸🍸🍸🍸分，加入兩種果汁，酒精味較少，青檸及蔓越莓汁都帶酸味非常開胃。加上淡粉紅色的賣相很吸引，非常適合打卡。

（鄭子峰 攝）

【5】Screwdriver

配方：Vodka（伏特加）+橙汁

Screwdriver的配方中只有伏特加和橙汁，倒進放著冰塊的杯子裏混合，由橙汁的甜味籠罩著Vodka的酒精味，就恍如一杯冰鎮橙汁，很容易入口。

記者試後感：容易入口度有🍸🍸🍸🍸🍸分，簡單來説像是一杯「成人版菓汁先生」，有橙汁的甜果味覆蓋著，Vodka的酒精味幾乎消失不見！

（鄭子峰 攝）

【6】Long Island

配方：Gin（琴酒）+Vodka（伏特加）+Rum（冧酒）+ Tequila（龍舌蘭酒）+ Cointreau（君度）+ Coke可樂

這杯Long Island賣相看起來像是一杯「凍檸樂」，但事實上它是這次介紹的6杯酒當中含酒量最高的一杯；看似無害但暗藏殺機。5種不同的酒精沖淡可樂甜味的同時，酒精的味道也被完美偽裝。各位初哥千萬不要輕易點這杯cocktail，更別被他的賣相和味道騙到啊！

記者試後感：容易入口度有🍸🍸🍸🍸🍸分，極危險！即使裏面加入5種不同的酒，但小編覺得喝下去有點像是Cola-Cola Light「健怡可樂」，甜味中帶一點點酒味。作爲酒精濃度最高的一杯，大家很有可能喝著喝著不知不覺就醉倒了......

*未滿18歲人士嚴禁飲酒。



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